Не только лоферы: какая обувь модная этой весной

Основной тренд весны 2025 – это баланс между элегантностью и комфортом. Можно выбрать атласные балетки для романтического настроения, коричневые кроссовки для стильного casual или замшевые лодочки для классического образа. Главное – ориентироваться на собственный стиль и комфорт, ведь лучшая обувь – та, в которой вы чувствуете себя уверенно.

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На смену массивным ботинкам приходят изящные силуэты и элегантные формы. В этом сезоне обувь – это не просто практичный элемент гардероба, а главный акцент образа. Издание WhoWhatWear рассказало об основных обувных трендах весны.

Классические туфли-лодочки без каблука

Еще недавно лоферы были самой любимой обувью всех модниц. Но весна 2025 года представила им достойного конкурента – классические туфли-лодочки.

Эта модель обуви сочетает элегантность и универсальность, делая любой образ совершенным. Лодочки прекрасно подходят как к строгому офисному костюму, так и к легкому весеннему платью. Особенно актуальны будут модели из каштаново-коричневой кожи и замши песочного цвета. Экспериментируйте с материалами – лакированная кожа, замша и текстильные варианты отлично дополнят весенний гардероб.

Замшевые лодочки – новая классика

Если вы ищете обувь, которая не просто будет в тренде, а станет вечной классикой, обратите внимание на замшевые лодочки.

Эта модель настолько универсальна, что легко вписывается в любой стиль – от casual до вечернего. В 2025 году нейтральные оттенки (бежевый, темно-синий, шоколадный) будут самыми актуальными.

Коричневые кроссовки – новый фаворит сезона

Когда-то белые кроссовки были бесспорной классикой, но 2025 год приносит смену тенденциям – теперь модницы выбирают коричневый цвет. Этот нейтральный оттенок придает спортивной обуви изысканность и стиль. Они выглядят не так агрессивно, как черные, и не так ярко, как белые – идеальный баланс между практичностью и элегантностью. Эта обувь сочетается с монохромными аутфитами в бежево-коричневой гамме.

Атласные балетки

Весенние показы 2025 доказали, что балетки празднуют триумфальное возвращение. Такие бренды, как Ferragamo, представили нежно-розовые модели, напоминающие классическую балетную обувь. Атласные балетки придают образу романтичности и воздушности и прекрасно сочетаются с юбками, платьями и легкими трикотажными образами.

Массивные каблуки

Такие модели обуви лучше всего сочетаются с миди-платьями и классическими юбками. Эта тенденция покорила подиумы и постепенно появляется в уличном стиле.

Как носить:

в сочетании с винтажными элементами одежды для создания образа в стиле old-money.

с легкими весенними нарядами и элегантными костюмами.

Обувь на шнуровке

Если вы ищете что-нибудь элегантное, но необычное, присмотритесь к обуви на шнуровке. Эта модель придает женственности любому образу, сочетая винтажную эстетику с современными тенденциями. Они идеально смотрятся как с деловым стилем, так и с более расслабленными, обычными образами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как стилизовать массивные кроссовки.

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