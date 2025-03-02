Как стилизовать массивные кроссовки: способ от парижских модниц

Париж всегда был столицей стиля и элегантности, а парижские модницы известны своим умением совмещать удобство и изысканность. И хотя еще несколько лет назад французы предпочитали классическую обувь, сегодня массивные кроссовки в стиле 90-х стали неотъемлемой частью гардероба каждой стильной парижанки.

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Законодательницы моды демонстрируют, как носить кроссовки так, чтобы они сочетали удобство и стиль. Детали рассказало издание WhoWhatWear.

Массивные кроссовки выглядят великолепно в сочетании с элегантными тканями – кашемировыми свитерами, шелковыми блузами или классическими шерстяными брюками. Такой контраст делает образ стильным и интересным.

Чтобы сделать массивные кроссовки менее спортивными, следует сочетать их с классическими длинными пальто, кожаными тренчами или удлиненными жакетами.

Именно так поступила актриса Лаура Гарриер на Неделе высокой моды в Париже: она выбрала черную водолазку, классические брюки, длинное кожаное пальто и свитер, накинутый на плечи. Благодаря такому выбору обувь не выглядела громоздкой, а образ был необыкновенно стильным.

Эксперты советуют выбирать базовые цвета: черный, белый, серый, бежевый или темно-синий. Парижанки часто носят массивные кроссовки в сочетании с однотонными вещами, что придает образу элегантности. К примеру, черные брюки, белая рубашка и светлый тренч – идеальное решение для городских прогулок.

Еще один секрет парижского стиля – удачный подбор аксессуаров. Массивные кроссовки будут гармоничны, если дополнить образ качественной кожаной сумкой, стильными очками или минималистическими украшениями. Не стоит перегружать образ мелкими деталями – главное, чтобы аксессуары подчеркивали элегантность.

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