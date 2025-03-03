Деруны из Сорочинской ярмарки: как приготовить легендарное блюдо дома

Национальная Сорочинская ярмарка — одна из самых известных ярмарок в Украине, которая проходит в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. Блюда, которые продаются во время него, мечтают отведать миллионы украинцев.

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Вот, например, о дерунах из Сорочинской ярмарки точно слышали даже те, кто ни разу не посещал это мероприятие. Помочь людям в этом взялся шеф-повар Владимир Ярославский, представив рецепт таких дерунов в своем Instagram.

Ингредиенты для дерунов

Картофель очищенный – 500 гр.

Лук – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 50 гр.

Мука – 50 гр.

Соль

Масло

Ингредиенты для соуса

Свинина – 350 гр.

Лук – 150 гр.

Сметана – 250 гр.

Вода или бульон – 150 мл.

Сыр твердый – 100 гр.

Способ приготовления

1. Картофель и лук натираем на мелкой терке. Добавляем яйцо и муку. Тщательно перемешиваем. Смесь должна получиться жидкой.

2. Обжариваем деруны и сковороды с растительным маслом с обеих сторон до золотистости. Выкладываем на бумажное полотенце.

3. Свинину мелко нарезаем и обжариваем на большом нагреве до золотистости. Добавляем соль и перец.

4. На той же сковороде обжариваем лук, добавляем сметану, воду/бульон, соль перец и сок из мяса, который выделился при его обжаривании.

5. Доводим соус по вкусу с помощью специй. Он должен получиться редкий.

6. В горшок или емкость для запекания выкладываем деруны и мясо. Полим соусом и затираем твердым сыром.

7. Выпекаем в течение 12-15 минут до образования на сыре золотистой корочки.

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