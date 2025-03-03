Деруны из Сорочинской ярмарки: как приготовить легендарное блюдо дома
Национальная Сорочинская ярмарка — одна из самых известных ярмарок в Украине, которая проходит в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. Блюда, которые продаются во время него, мечтают отведать миллионы украинцев.
Вот, например, о дерунах из Сорочинской ярмарки точно слышали даже те, кто ни разу не посещал это мероприятие. Помочь людям в этом взялся шеф-повар Владимир Ярославский, представив рецепт таких дерунов в своем Instagram.
Ингредиенты для дерунов
- Картофель очищенный – 500 гр.
- Лук – 100 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Сметана – 50 гр.
- Мука – 50 гр.
- Соль
- Масло
Ингредиенты для соуса
- Свинина – 350 гр.
- Лук – 150 гр.
- Сметана – 250 гр.
- Вода или бульон – 150 мл.
- Сыр твердый – 100 гр.
Способ приготовления
1. Картофель и лук натираем на мелкой терке. Добавляем яйцо и муку. Тщательно перемешиваем. Смесь должна получиться жидкой.
2. Обжариваем деруны и сковороды с растительным маслом с обеих сторон до золотистости. Выкладываем на бумажное полотенце.
3. Свинину мелко нарезаем и обжариваем на большом нагреве до золотистости. Добавляем соль и перец.
4. На той же сковороде обжариваем лук, добавляем сметану, воду/бульон, соль перец и сок из мяса, который выделился при его обжаривании.
5. Доводим соус по вкусу с помощью специй. Он должен получиться редкий.
6. В горшок или емкость для запекания выкладываем деруны и мясо. Полим соусом и затираем твердым сыром.
7. Выпекаем в течение 12-15 минут до образования на сыре золотистой корочки.
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