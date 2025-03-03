Чем подкормить цветы, если нет магазинных средств: легкое и бюджетное решение

Уход за растениями – дело не из легких. Многим из них нужны удобрения и растительная пища, чтобы быть максимально здоровыми, и это может стоить немалых денег.

Видео дня

Но вы можете сократить пищевые отходы и оздоровить свои растения, сделав собственное жидкое удобрение из того, что обычно выбрасываете, пишет OBOZ.UA .

Для приготовления домашнего удобрения для растений можно использовать банановые шкурки. Для этого нужно замочить их и воде на несколько дней, а то и неделю. После этого нужно процедить настоянную жидкость и перелить ее в бутылку с распылителем или воронку для ваших растений.

Это удобрение подойдет как для комнатных, так и для садовых растений. Банановые кожуры содержат необходимые для роста растений питательные вещества, такие как магний, фосфор и кальций, а количество питательных веществ, попадающих в настоянную воду, недостаточно значительно, чтобы вызвать передозировку удобрением, поэтому оно должно быть абсолютно безопасным для ваших растений.

При этом следует учитывать один недостаток этого домашнего средства для подкормки: сахар из банана может привлечь мух или насекомых, поэтому использовать его на комнатных растениях следует осторожно.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, чем подкормить розы, чтобы они обильно цвели.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.