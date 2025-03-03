В Telegram появится больше информации о пользователях: какие данные добавили

Мессенджер Telegram, созданный россиянином Павлом Дуровым, часто критиковали за непрозрачность. И в следующем обновлении приложение планирует несколько поправить эту ситуацию.

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Как пишет издание iTechUA, Telegram расширит возможности отображения информации о собеседнике. Новая функция уже доступна в бета-версии приложения для операционной системы Android.

Среди данных, которые можно получить об участниках чата, будут сведения, которые должны помочь в борьбе с фейковыми аккаунтами. По замыслу разработчиков, функция должна помочь верифицировать реальных людей и стать шагом в борьбе с недобросовестным использованием платформы. Вот что можно будет узнать о собеседнике в Telegram:

страна регистрации номера телефона – таким образом можно будет понять, откуда происходит пользователь мессенджера;

– таким образом можно будет понять, откуда происходит пользователь мессенджера; дата создания аккаунта – в профиле начнут указывать месяц и год регистрации, что поможет улучшить оценку надежности пользователей;

количество общих групп – поможет определить, насколько связан с вами тот или иной пользователь Telegram;

– поможет определить, насколько связан с вами тот или иной пользователь Telegram; статус верификации – профили, прошедшие официальную процедуру подтверждения в Telegram, получат специальную отметку.

В настоящее время обновление проходит тестирование у пользователей Android. В скором времени оно должно стать доступным для всех пользователей Telegram.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Telegram планирует ввести платные сообщения для своих пользователей.

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