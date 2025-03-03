От Ледникового периода до римских угощений: исторические факты о блинах, которых вы точно не знали

Подумав о блинах, большинство людей вспоминают современную кухню и собственное детство, когда мамы или бабушки готовили нам их на завтрак. Однако, как оказалось, блинчики существуют в мире гораздо дольше времени.

Видео дня

Этому существует множество научных доказательств и находок археологов. Исторические факты о блинах, которые вы точно никогда не слышали, рассказывает Mirror.

Первые остатки зерен крахмала найдены в инструментах для шлифования более чем 30-летней давности. Это подтверждение того факта, что повара каменного века, скорее всего, готовили первые интерпретации блинов, используя горячий камень.

Так, например, в 1991 году в итальянских Альпах были найдены остатки человека, датированные 3275 годом до нашей эры. Рядом с ним найдены орудия, согласно которым ученые пришли к выводу, что этот человек лакомился блинами с довольно экзотической начинкой мясом носорога и благородного оленя. А во времена Древнего Рима самой популярной начинкой для блинов был мед. Согласно данным журнала Smithsonian, первое зарегистрированное упоминание о блинах датируется еще временами Древней Греции, примерно 500 годом до н.э.

Викторианская эпоха считается началом тотальной любви к блинам, приготовленным по тому рецепту, который мы знаем сегодня. С 1800-х годов молоко и сливки стали очень популярными продуктами, в связи с чем вырос спрос и на блины. А уже через 80 лет появился кленовый сироп, который сразу приобрел большую популярность, особенно в сочетании с блинами.

На OBOZ.UA есть много рецептов блинов: