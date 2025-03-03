Сосиски в лаваше: вкусная закуска, которая готовится очень быстро

Сосиска в тесте – это отличный вариант закуски или завтрака, и хорошо знакомый нам с детства вид выпечки. Однако многие хозяйки предпочитают не готовить это блюдо дома, ведь не хотят замешивать тесто.

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Но с рецептом фудблогера с ником polli cooking, замешивать тесто больше не нужно. В Instagram она показала невероятную альтернативу, использовав вместо теста обычный лаваш.

Ингредиенты

Сосиски – 6 шт.

Лаваш – 2 письма

Сыр – 6 кусков

Кетчуп – 2 ст.л.

Американская горчица – 1 ст.л.

Яйца – 2 шт.

Паприка копченая

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Лаваш делим на полоски под размер сосисок.

2. Каждую полоску смазываем соусом из кетчупа и горчицы, выкладываем сыр, сосиску и заворачиваем в плотный рулет.

3. К яйцам добавляем соль и специи, перемешиваем и погружаем в них рулетики.

4. Жарим рулеты на хорошо разогретой сковороде на невысоком огне до золотистой корочки со всех сторон.

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