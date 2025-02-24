Чем подкормить розы, чтобы они обильно зацвели весной: домашнее удобрение

Весна не за горами, поэтому сейчас идеальное время для садоводов начать готовить удобрения, которые они будут использовать, если хотят, чтобы их розы цвели в этом году.

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Удобрять розы следует в марте, когда начнут появляться новые листья и побеги, поскольку это означает, что растение полностью вышло из своего зимнего сна. К тому же поздняя зима – лучшее время, чтобы начать делать домашнее удобрение для роз, пишет OBOZ.UA.

Основными составляющими должны стать сушеная яичная скорлупа, банановая кожура, кофейная гуща и английская соль. Это удобрение для роз содержит ключевые питательные вещества, которые помогут им расти здоровыми и давать лучшие цветы в течение вегетационного периода.

Измельченная яичная скорлупа богата кальцием, который укрепляет растение и помогает предотвратить распространенные весной грибковые заболевания, такие как черная пятнистость.

Банановая кожура содержит калий и фосфор, которые способствуют росту корней и образованию цветов, поэтому ваши розы, скорее всего, будут цвести обильнее.

Кофейная гуща добавляет в почву больше азота, который любят розы. Это делает их среду слегка кислой, поэтому растение меньше подвержено стрессу. Азот также необходим для здорового роста листьев растений.

Английская соль придает розам магний, улучшающий выработку энергии, поэтому вы, скорее всего, получите большие цветы.

Как сделать домашнее удобрение для роз

Для начала высушите банановые кожуры, положив их в корзину, выстланную бумажными полотенцами, и оставьте в недоступном для вас месте, чтобы они высохли. Когда кожура банана подсохнет, порежьте ее на более мелкие кусочки.

Промойте яичную скорлупу под водой, прежде чем прибавлять ее. Вы должны убедиться, что избавились от любых остатков яиц, поскольку они могут привлечь вредителей.

Измельчите яичную скорлупу на мелкие кусочки, а затем добавьте их в свою корзину, наполненную банановой шкуркой.

Приготовьте кофейную гущу, добавив ее на противень, застеленный газетой. Когда кофейная гуща полностью высохнет, поместите ее в большой пластиковый контейнер с крышкой.

Затем смешайте кофейную гущу, банановую шкурку и кусочки яичной скорлупы в большом пластиковом контейнере. Добавьте также несколько столовых ложек английской соли.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что делать с розами в феврале, чтобы они хорошо зацвели.

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