Джейми Оливер ошеломил секретным ингредиентом для пиццы: такого вы точно не пробовали

Знаменитый шеф-повар Джейми Оливер ошеломил поклонников после того, как предложил удивительный ингредиент для пиццы. Он прибавил в начинку виноград.

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Шеф-повар озвучил эту идею в эпизоде своего YouTube-шоу "Продолжайте готовить семейное любимое". Его рецепт пиццы включал колбасу, оливковое масло, красный лук, кедровые орехи, песто из сушеных помидоров и виноград.

Оливер также предложил добавлять розмарин в виноград, и при этом сказал, что они "сочетаются на небесах".

Чтобы добавить последние штрихи в пиццу, он использовал немного моцареллы и завернул ее. "Эта комбинация меняет правила игры", – сказал знаменитый повар.

Однако его идея не была воспринята многими пользователями соцсетей, выразившими сомнения относительно добавления винограда в пиццу.

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