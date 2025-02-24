Как ускорить рост рассады: чем поливать

Здоровая и крепкая рассада – залог хорошего урожая. Поэтому каждый огородник готов испытывать разные лайфхаки по уходу за молодыми растениями. В частности, разные варианты подкормки.

Видео дня

Качественное удобрение для рассады, которое не обожжет молодые корни и даст растению много сил, можно изготовить дома из простых ингредиентов. OBOZ.UA рассказывает о нескольких таких домашних рецептах. Не забывайте разбавлять их водой в 2 или даже 3 раза перед использованием.

Банановая кожура

В кожуре банана содержится немало калия, который нужен растению в период, когда оно выпускает первые ростки. Чтобы приготовить подкормку из этих отходов, нарежьте кожуру банана на относительно небольшие куски и залейте ее литром воды. После трехдневного настаивания в теплом и темном месте удобрение будет готово. Вам остается перемешать и процедить жидкость.

Древесная зола

Это еще один мощный источник калия. Чтобы получить насыщенное калием удобрение, возьмите 1 столовую ложку сухой золы и залейте 2 литрами горячей воды. Поставьте емкость с этим раствором в теплое и темное место на сутки и время от времени помешивайте. А напоследок процедите. Удобрение на основе золы рекомендуют чередовать с дрожжевым настоем, используя их поочередно с перерывом в две недели.

Дрожжи

Вот как готовится удобрение из дрожжей, которое насыщает молодые растения кальцием: 10 г сухих дрожжей или 30 г прессованных заливают 10 литрами теплой воды и добавляют в нее 4 столовые ложки сахара. Всё это хорошо перемешивают и оставляют в теплом месте на несколько часов. Этого достаточно, чтобы дрожжи отдали нужное количество питательных веществ. Полученную жидкость процеживают и разбавляют водой в соотношении 1:10. Дрожжевое удобрение может вымывать из почвы калий, поэтому его следует чередовать с банановой подпиткой или настоем золы.

Настой из крапивы и одуванчика

Эти растения также насыщают субстрат калием. Просто измельчите равное количество листьев и стеблей крапивы и одуванчика и наполните ими стеклянную банку. Однако не утрамбовывайте. Залейте травы холодной водой, чтобы она полностью покрывала их. Настаивать такое удобрение нужно в течение недели. Перед использованием средство процеживают и разбавляют водой в пропорции 1:10.

Яичная скорлупа

Скорлупа яиц является хорошим источником кальция, который к тому же медленно высвобождается в почву. Перетрите в порошок скорлупу двух яиц и залейте их литром теплой (не горячей) воды. Дайте средству настояться в течение 2-3 дней, затем процедите и используйте для полива рассады. Хотите добавить к этому удобрению также калийную составляющую? Добавьте к смеси нарезанную на кусочки кожуру одного банана.

Чайная заварка

Обычный чай также может принести большую пользу рассаде. Возьмите 2 чайные ложки черного чая без примесей и залейте его 500 мл кипятка. Дайте средству два дня на то, чтобы настояться, затем процедите, разбавьте и вносите каждому растению под корень. Чай напитает почву калием, цинком, марганцем и хромом. Особенно полезно такое средство будет для рассады помидоров и перца.

Шелуха лука

Чтобы приготовить удобрение, возьмите 1 стакан сухой шелухи лука, высыпьте в кастрюлю и залейте его 2 стаканами воды. Доведите все до кипения и сразу выключите огонь. Кастрюлю с отваром поставьте в теплое место на два дня. Когда настоится удобрение, процедите его и разведите водой в пропорции 1:10. Таким средством поливать рассаду можно не чаще раза в неделю.

Картофельный отвар

Когда варите картофель, не солите воду, в которой будете его готовить. Эта жидкость может послужить хорошим калийным удобрением, особенно если вы готовите корнеплод в мундирах. Слейте отвар, процедите и охладите его. Перед использованием разбавьте чистой водой и добавьте каплю йода. Такое удобрение вносят рассаде под корень.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в чем лучше выращивать рассаду – от готовых емкостей до самодельных вариантов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.