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Не просто каша: как вкусно приготовить булгур с мясом и овощами для ужина

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
150
Рецепт булгура

Булгур – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления каш, супов. Еще булгут можно добавлять в салаты.

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Как вкусно приготовить булгур

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного булгура с мясом, овощами и сливками.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Филе курицы – 400 г
  • Лук – 1 шт
  • Морковь – 0,5 шт
  • Сливки – 120 мл
  • Булгур – 160 г
  • Вода – 1,5 – 2 стакана
  • Соль, специи

Способ приготовления:

1. Сначала обжариваем филе курицы, добавляем соль и паприку, затем добавляем нарезанный лук и морковь, перемешиваем и тушим несколько минут.

Ингредиенты для блюда

2. Далее заливаем курицу сливками и всыпаем промытый булгур, заливаем его водой еще раз солим, перемешиваем и закрываем крышкой и готовим к испарению воды (15-20 минут).

Приготовление булгура

Готовое блюдо лучше есть в горячем виде!

Готовое блюдо

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