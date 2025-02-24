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Не просто каша: как вкусно приготовить булгур с мясом и овощами для ужина
Булгур – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления каш, супов. Еще булгут можно добавлять в салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного булгура с мясом, овощами и сливками.
Ингредиенты:
- Филе курицы – 400 г
- Лук – 1 шт
- Морковь – 0,5 шт
- Сливки – 120 мл
- Булгур – 160 г
- Вода – 1,5 – 2 стакана
- Соль, специи
Способ приготовления:
1. Сначала обжариваем филе курицы, добавляем соль и паприку, затем добавляем нарезанный лук и морковь, перемешиваем и тушим несколько минут.
2. Далее заливаем курицу сливками и всыпаем промытый булгур, заливаем его водой еще раз солим, перемешиваем и закрываем крышкой и готовим к испарению воды (15-20 минут).
Готовое блюдо лучше есть в горячем виде!
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