Не просто каша: как вкусно приготовить булгур с мясом и овощами для ужина

Булгур – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления каш, супов. Еще булгут можно добавлять в салаты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного булгура с мясом, овощами и сливками.

Ингредиенты:

Филе курицы – 400 г

Лук – 1 шт

Морковь – 0,5 шт

Сливки – 120 мл

Булгур – 160 г

Вода – 1,5 – 2 стакана

Соль, специи

Способ приготовления:

1. Сначала обжариваем филе курицы, добавляем соль и паприку, затем добавляем нарезанный лук и морковь, перемешиваем и тушим несколько минут.

2. Далее заливаем курицу сливками и всыпаем промытый булгур, заливаем его водой еще раз солим, перемешиваем и закрываем крышкой и готовим к испарению воды (15-20 минут).

Готовое блюдо лучше есть в горячем виде!

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