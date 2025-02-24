Какой соус приготовить, чтобы не навредить фигуре: 5 лучших вариантов
Принято считать, что употребление соусов вредит фигуре. Однако при правильном их приготовлении соусы не только теряют эту способность, но и значительно улучшают вкус блюда, к которому подаются.
Как приготовить соусы так, чтобы они не вредили фигуре, точно знает нутрициолог Ольга Дорош. В Instagram она представила подборку из 5 лучших вариантов.
Топ-5 соусов, не вредящих фигуре
Греческий йогуртовый соус
Идеально будет подходить к салатам, овощам или даже мясу.
Ингредиенты
- Обезжиренный греческий йогурт – 100 гр.
- Чеснок – 1 зуб.
- Огурец – ½ шт (по желанию)
- Зелень – 2 ст.л.
- Соль
- Перец
Соус горчичный
Подходить к рыбе, курице и овощам.
Ингредиенты
- Горчица дижонская – 1 ст.л.
- Мед – 1 ч.л.
- Соус соевый – 1 ч.л.
- Сок лимона – 1 ч.л.
- Масло оливковое – 1 ч.л.
- Вода – 1 ст.л.
- Соль
- Перец
Томатный соус
Идеально подходит к пасте, мясу, яйцам и овощам.
Ингредиенты
- Перетертые томаты – 100 гр.
- Чеснок – 1 зуб.
- Оливковое масло – 1 ч.л.
- Орегано
- Базилик
- Черный перец
- Соль – щепотка
Авокадо-соус
Идеален к тостам, салатам и мясу.
Ингредиенты
- Авокадо – ½ шт.
- Сок лимона – 1 ч.л.
- Вода – 50 мл.
- Соль
- Зелень
- Перец
Соус имбирный
Подходить к рыбе, морепродуктам и салатам.
Ингредиенты
- Соевый соус – 2 ст.л.
- Имбирь тертый – 1 ч.л.
- Сок лимона – 1 ч.л.
- Мед – ½ ч.л.
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