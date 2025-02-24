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Какой соус приготовить, чтобы не навредить фигуре: 5 лучших вариантов

Эрика Ильина
NewsLife
2 минуты
72
Какой соус приготовить, чтобы не навредить фигуре: 5 лучших вариантов

Принято считать, что употребление соусов вредит фигуре. Однако при правильном их приготовлении соусы не только теряют эту способность, но и значительно улучшают вкус блюда, к которому подаются.

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Как приготовить соусы так, чтобы они не вредили фигуре, точно знает нутрициолог Ольга Дорош. В Instagram она представила подборку из 5 лучших вариантов.

Топ-5 соусов, не вредящих фигуре

Какой соус приготовить, чтобы не навредить фигуре: 5 лучших вариантов

Греческий йогуртовый соус

Какой соус приготовить, чтобы не навредить фигуре: 5 лучших вариантов

Идеально будет подходить к салатам, овощам или даже мясу.

Ингредиенты

  • Обезжиренный греческий йогурт – 100 гр.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Огурец – ½ шт (по желанию)
  • Зелень – 2 ст.л.
  • Соль
  • Перец

Соус горчичный

Какой соус приготовить, чтобы не навредить фигуре: 5 лучших вариантов

Подходить к рыбе, курице и овощам.

Ингредиенты

  • Горчица дижонская – 1 ст.л.
  • Мед – 1 ч.л.
  • Соус соевый – 1 ч.л.
  • Сок лимона – 1 ч.л.
  • Масло оливковое – 1 ч.л.
  • Вода – 1 ст.л.
  • Соль
  • Перец

Томатный соус

Какой соус приготовить, чтобы не навредить фигуре: 5 лучших вариантов

Идеально подходит к пасте, мясу, яйцам и овощам.

Ингредиенты

  • Перетертые томаты – 100 гр.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Оливковое масло – 1 ч.л.
  • Орегано
  • Базилик
  • Черный перец
  • Соль – щепотка

Авокадо-соус

Какой соус приготовить, чтобы не навредить фигуре: 5 лучших вариантов

Идеален к тостам, салатам и мясу.

Ингредиенты

  • Авокадо – ½ шт.
  • Сок лимона – 1 ч.л.
  • Вода – 50 мл.
  • Соль
  • Зелень
  • Перец

Соус имбирный

Какой соус приготовить, чтобы не навредить фигуре: 5 лучших вариантов

Подходить к рыбе, морепродуктам и салатам.

Ингредиенты

  • Соевый соус – 2 ст.л.
  • Имбирь тертый – 1 ч.л.
  • Сок лимона – 1 ч.л.
  • Мед – ½ ч.л.

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