Какой соус приготовить, чтобы не навредить фигуре: 5 лучших вариантов

Принято считать, что употребление соусов вредит фигуре. Однако при правильном их приготовлении соусы не только теряют эту способность, но и значительно улучшают вкус блюда, к которому подаются.

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Как приготовить соусы так, чтобы они не вредили фигуре, точно знает нутрициолог Ольга Дорош. В Instagram она представила подборку из 5 лучших вариантов.

Топ-5 соусов, не вредящих фигуре

Греческий йогуртовый соус

Идеально будет подходить к салатам, овощам или даже мясу.

Ингредиенты

Обезжиренный греческий йогурт – 100 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Огурец – ½ шт (по желанию)

Зелень – 2 ст.л.

Соль

Перец

Соус горчичный

Подходить к рыбе, курице и овощам.

Ингредиенты

Горчица дижонская – 1 ст.л.

Мед – 1 ч.л.

Соус соевый – 1 ч.л.

Сок лимона – 1 ч.л.

Масло оливковое – 1 ч.л.

Вода – 1 ст.л.

Соль

Перец

Томатный соус

Идеально подходит к пасте, мясу, яйцам и овощам.

Ингредиенты

Перетертые томаты – 100 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Оливковое масло – 1 ч.л.

Орегано

Базилик

Черный перец

Соль – щепотка

Авокадо-соус

Идеален к тостам, салатам и мясу.

Ингредиенты

Авокадо – ½ шт.

Сок лимона – 1 ч.л.

Вода – 50 мл.

Соль

Зелень

Перец

Соус имбирный

Подходить к рыбе, морепродуктам и салатам.

Ингредиенты

Соевый соус – 2 ст.л.

Имбирь тертый – 1 ч.л.

Сок лимона – 1 ч.л.

Мед – ½ ч.л.

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