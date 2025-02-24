В Египте впервые за 100 лет была найдена новая гробница фараона. Фото

Общая египетско-британская миссия идентифицировала древнюю гробницу вблизи Луксора как гробницу Тутмоса II, ставшую первым открытием царской гробницы фараонов за более 100 лет.

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Об этом сообщило Министерство туризма и древностей Египта. Расположенная к западу от Долины царей гробница Тутмоса II была последней утраченной гробницей царей 18-й династии Египта и первой королевской гробницей, обнаруженной после короля Тутанхамона в 1922 году, пишет Reuters.

Археологам удалось идентифицировать гробницу благодаря алебастровым сосудам, найденным на месте, на которых написано имя царя Тутмоса II и его жены царицы Хатшепсут, одной из немногих женщин, правивших Египтом.

Они также нашли куски его погребальной мебели, а также куски раствора с синими надписями, желтыми звездами и религиозными надписями.

Однако из-за наводнения вскоре после смерти царя гробница в целом плохо сохранилась. Есть признаки того, что большая часть ее содержимого была перемещена, и работа по восстановлению продолжается.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что в Египте обнаружили роскошную гробницу врача фараона.

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