Владельцев собак предупредили об опасности популярных вкусностей: возникает 'синдром оборотня'

В Британии владельцев собак призвали быть осторожными после того, как Агентство пищевых стандартов (FSA) выразило обеспокоенность рядом собачьих вкусностей от популярных брендов Barkoo и Chrisco.

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FSA – это британский правительственный департамент, занимающийся безопасностью потребителей и прозрачными пищевыми стандартами. Он контролирует безопасность пищевых продуктов и гигиену в Британии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Недавняя оговорка касается серии конкретных продуктов для собак, которые могут привести к "серьезным изменениям в поведении" и заболеванию вследствие состояния, которое неофициально называют "синдромом оборотня".

Тревога по поводу этих продуктов была поднята еще в январе, но недавно ситуация обострилась. Согласно FSA, если ваша собака употребила любой из этих вкусностей, вам следует прекратить его использование немедленно. Если ваша собака проявит какие-либо необычные симптомы или заболеет после того, как съела такую пищу, очень важно немедленно проконсультироваться с ветеринаром. Будьте готовы рассказать, что именно ела ваша собака.

Это касается таких продуктов:

Barkoo kaustange natur 29 см

Barkoo kauknochen, geknotet natur 11см

Barkoo Kauknochen geknotet 24см

Barkoo Kauknochen geknotet со спирулиной 12см

Chrisco Tyggeruller с убийством, 10 в.

Chrisco Tyggeruller med kylling and kyllingelever, 100г.

В большинстве случаев это – протеиновые жевательные косточки для собак.

Что такое "синдром оборотня"

Симптомы, связанные с этим состоянием, могут варьироваться от панических атак, агрессии, спазмов к эпилептическим приступам и в некоторых случаях смерти. Также может быть чрезмерный вой.

Владельцев домашних животных призывают серьезно отнестись к этому предупреждению, чтобы защитить благополучие своих любимых собак.

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