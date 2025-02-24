Авдеевская гоноровая каша: как приготовить аутентичное блюдо, символизирующее мощь украинцев
Авдеевская гоноровая каша – это основное блюдо, которое было главным в рационе украинцев много десятилетий назад. Во времена СССР ее рецепт был практически потерян, но благодаря усилиям историков теперь это блюдо находится в списке нематериального наследия Украины.
Как приготовить авдеевскую почетную кашу по старинному рецепту, в Instagram рассказала фудблогер с ником diana_kulikovska. Она символизирует настоящую мощь украинцев, потому ее должен попробовать каждый.
Ингредиенты
- Рис – 80 гр.
- Молоко – 400 мл.
- Яйца – 5 шт.
- Сахар – 2 ст.л.
- Сливочное масло – 100 гр.
- Соль – щепотка
- Вишни – по вкусу
Способ приготовления
1. Рис промыть и проварить в течение 2 мин, разложить на полотенце, чтобы просох.
2. Вскипятить молоко, добавить к нему сахар, масло, соль и рис, варить 5 мин. на малом огне, помешивать.
3. В конце добавляем взбитые яйца с 1 ложкой сахара, взбивать не сильно, просто вилкой.
4. Вливаем струйкой яйца помаленьку, варим это все еще буквально 1-2 мин на малом огне.
5. Выключаем и заматываем в полотенце на 3 часа.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты каш: