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Авдеевская гоноровая каша: как приготовить аутентичное блюдо, символизирующее мощь украинцев

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
129
Авдеевская гоноровая каша: как приготовить аутентичное блюдо, символизирующее мощь украинцев

Авдеевская гоноровая каша – это основное блюдо, которое было главным в рационе украинцев много десятилетий назад. Во времена СССР ее рецепт был практически потерян, но благодаря усилиям историков теперь это блюдо находится в списке нематериального наследия Украины.

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Как приготовить авдеевскую почетную кашу по старинному рецепту, в Instagram рассказала фудблогер с ником diana_kulikovska. Она символизирует настоящую мощь украинцев, потому ее должен попробовать каждый.

Авдеевская гоноровая каша: как приготовить аутентичное блюдо, символизирующее мощь украинцев

Ингредиенты

  • Рис – 80 гр.
  • Молоко – 400 мл.
  • Яйца – 5 шт.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Сливочное масло – 100 гр.
  • Соль – щепотка
  • Вишни – по вкусу

Способ приготовления

1. Рис промыть и проварить в течение 2 мин, разложить на полотенце, чтобы просох.

Авдеевская гоноровая каша: как приготовить аутентичное блюдо, символизирующее мощь украинцев

2. Вскипятить молоко, добавить к нему сахар, масло, соль и рис, варить 5 мин. на малом огне, помешивать.

3. В конце добавляем взбитые яйца с 1 ложкой сахара, взбивать не сильно, просто вилкой.

Авдеевская гоноровая каша: как приготовить аутентичное блюдо, символизирующее мощь украинцев

4. Вливаем струйкой яйца помаленьку, варим это все еще буквально 1-2 мин на малом огне.

5. Выключаем и заматываем в полотенце на 3 часа.

Авдеевская гоноровая каша: как приготовить аутентичное блюдо, символизирующее мощь украинцев

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