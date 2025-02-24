Самые красивые пляжи Европы: куда поехать в 2025 году

Отпуск на пляже – шанс хорошо расслабиться и набраться сил после длительной работы. Но какой пляж выбрать, чтобы он был одновременно удобным и красивым?

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Ответ на этот вопрос дали эксперты издания Lonely Planet. Они назвали десятку лучших мест у моря в Европе – от тропических до северных. Вы точно выберите себе что-нибудь по вкусу.

Пляж Хаукланд, Норвегия

Лофотенские острова у северо-западного побережья Норвегии – это невероятное место, напоминающее хребет дракона, затонувшего в водах Норвежского моря. А пляж Хаукланд – лучшее, самое живописное из мест, которые можно посетить здесь. Острые гранитные пики возвышаются над кремовыми песками и сапфировым морем. Вода прохладная, ее температура никогда не поднимается выше 15°C, поэтому хорошо взвесьте все перед тем, как в нее прыгнуть.

Кала Голоритце, Сардиния, Италия

Восточное побережье Сардинии, залив Орозеи, поражает красотой своего побережья. Но даже здесь мало что сравнится с величественным пляжем Кала Голоритце, с его белой галькой и чистейшими аквамариновыми водами. Известняковые скалы резко выступают над заливом, как и Монте Кародди, 148-метровый пик скалы, обожаемый альпинистами. Добраться туда можно на лодке или по тропе Кала Голоритце.

Вест-Бич, Шотландия

На диких просторах Северной Атлантики, Наружные Гебриды Шотландии скрывают некоторые из самых отдаленных пляжей Европы. Выбрать что-то одно из них трудно, но Вест-Бич на крошечном острове Бернерей издание назвало не иначе как божественным. Через дюны и степные травы вы попадаете в эту 5-километровую полосу белого песка, плавно спускающуюся в бирюзовое море. Здесь часто пусто, если не считать морских птиц и случайных дельфинов или выдр.

Пляж Паломбаджа, Корсика, Франция

Пляж Паломбаджа на юго-востоке Корсики считается одним из лучших пляжей Франции. Он завораживает своей длинной дугой белого и мягкого, как пудра песка. Песчаная полоса постепенно сходит в голубые воды Тирренского моря, прозрачные как стекло. Под душистыми соснами, окруженный лесистыми холмами, звенящими цикадами на закате, и с видом на острова Сербикаль, это может быть пляж ваших самых смелых средиземноморских мечтаний. Возьмите с собой трубку для плавания и обязательно устройте здесь пикник.

Пляж Иллетес, Форментера, Испания

Этот пляж не зря описывают как райский. Его длинная полоса светлого, почти идеально белого песка встречается здесь с яркими морскими водами. Сравнение этой красоты с Карибским морем напрашивается само собой. Пляж формирует западную часть тонкого полуострова Трукадор, а прямо у берега находятся два illetes (островка), Pouet и Rodona, именно они дали этому месту его название.

Залив Барафундл, Уэльс

Чтобы добраться сюда, придется прогуляться по скалам Пембрукширского прибрежного пути, покрытым живописным дроком. В результате вы получите дугу карамельного песка, окаймленную дюнами, которые плавно спускаются к чистой бирюзовой воде. Этот залив часто возглавляет рейтинги лучших пляжей Великобритании, и если вы избежите громких выходных летом, вы почувствуете его волшебство сполна.

Пляж Аррифана, Португалия

На диком западном побережье Алгарви, которое со всех сторон обдувается ветрами, толпы туристов немногочисленны, а волны Атлантики огромны. Окутанный скалами пляж Praia da Arrifana – это великолепный золотой полумесяц, который украшают руины старинной крепости. К услугам отдыхающих здесь пляжный ресторан. Если хотите увидеть еще больше, отправляйтесь на юг в лагуну Praia da Bordeira, где дюны спускаются к самой воде и исчезают в ярко-синем море.

Кала Макарелла, Менорка, Испания

Кала Макарелла представляет собой крошечную впадину на юго-западном побережье Менорки. Это фантастическое место с белоснежным песком и поразительно бирюзовыми водами. Расположенная среди скал, усеянных соснами и дубами, бухта в форме подковы открывается тем, кто готов совершить прогулку пешком или на лодке. Летом здесь невероятно многолюдно, поэтому выбирайте время, приезжая рано или поздно днем или воспользуйтесь низким сезоном, когда здесь все равно тепло.

Пляж Навагио, Греция

Греческий пляж миллион открыток, Навагио на Закинфи также известен как Пляж разбитого корабля. На его берегах лежит остов старинного грузового судна. Над идеальной дугой песка здесь возвышаются могучие скалы, а море такое синее, что кажется нереальным. Постарайтесь приехать сюда не в высокий сезон. Навагио стоит посетить хотя бы на миг, и вы никогда не забудете эту красоту.

Пляж Coll Baix, Майорка, Испания

Половина удовольствия состоит в том, чтобы найти этот живописный дикий пляж на малоизвестном полуострове Кап-дес-Пинар на Майорке. Пешеходная тропа спускается через сосны и пробирается вниз по побережью к пляжу Coll Baix. Это прекрасное место из светлой гальки и кристально чистого моря, окаймленное скалами. Лучше всего посещать этот идиллический залив в начале или конце дня.

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