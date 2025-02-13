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Из чего сделать основу для пиццы, чтобы блюдо получилось полезным: ингредиент вас удивит

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
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Из чего сделать основу для пиццы, чтобы блюдо получилось полезным: ингредиент вас удивит

Классическая пицца – это достаточно калорийное блюдо из дрожжевого теста. Но даже если вы хотите обогащать свой рацион более здоровой пищей – следующая интерпретация точно будет по вкусу. Для этого оригинального рецепта вам понадобится цветная капуста.

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Идея приготовления вкусной полезной пиццы на овощной основе опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Масса будет отлично держать форму.

Из чего сделать основу для пиццы, чтобы блюдо получилось полезным: ингредиент вас удивит

Ингредиенты для основы в расчете на 2 пиццы:

  • цветная капуста – 700 г
  • сыр – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • пшеничные отруби – 2 ст.л. (можно заменить цельнозерновой мукой)
  • сушеное орегано – 1 ч.л.
  • соль и перец – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

  • сыр
  • томатный соус
  • колбаска
  • грибы
  • сушеный базилик или другие ингредиенты по вкусу

Способ приготовления:

Из чего сделать основу для пиццы, чтобы блюдо получилось полезным: ингредиент вас удивит

1. Разогреть духовку до 180 градусов (режим верх-низ с конвекцией).

2. Цветную капусту натереть на мелкой терке или измельчить кухонным комбайном.

Из чего сделать основу для пиццы, чтобы блюдо получилось полезным: ингредиент вас удивит

3. Добавить в капусту яйца, отруби, орегано, соль, перец и сыр.

Из чего сделать основу для пиццы, чтобы блюдо получилось полезным: ингредиент вас удивит

4. Всё хорошо перемешать. Консистенция теста должна напоминать мокрый песок.

5. Круглую форму для выпечки застелить пергаментом.

Из чего сделать основу для пиццы, чтобы блюдо получилось полезным: ингредиент вас удивит

6. Выложить половину капустного теста и разровнять. В общей сложности получится 2 пиццы.

Из чего сделать основу для пиццы, чтобы блюдо получилось полезным: ингредиент вас удивит

7. Поставить запекаться в духовку на 15 минут.

8. После этого получить основание из духовки, смазать томатным соусом, посыпать сушеным базиликом, выложить колбаску, грибы и посыпать сыром.

Из чего сделать основу для пиццы, чтобы блюдо получилось полезным: ингредиент вас удивит

9. Поставить допекаться еще на 7-10 минут.

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