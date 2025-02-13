Из чего сделать основу для пиццы, чтобы блюдо получилось полезным: ингредиент вас удивит
Классическая пицца – это достаточно калорийное блюдо из дрожжевого теста. Но даже если вы хотите обогащать свой рацион более здоровой пищей – следующая интерпретация точно будет по вкусу. Для этого оригинального рецепта вам понадобится цветная капуста.
Идея приготовления вкусной полезной пиццы на овощной основе опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Масса будет отлично держать форму.
Ингредиенты для основы в расчете на 2 пиццы:
- цветная капуста – 700 г
- сыр – 100 г
- яйца – 2 шт.
- пшеничные отруби – 2 ст.л. (можно заменить цельнозерновой мукой)
- сушеное орегано – 1 ч.л.
- соль и перец – по вкусу
Ингредиенты для начинки:
- сыр
- томатный соус
- колбаска
- грибы
- сушеный базилик или другие ингредиенты по вкусу
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 градусов (режим верх-низ с конвекцией).
2. Цветную капусту натереть на мелкой терке или измельчить кухонным комбайном.
3. Добавить в капусту яйца, отруби, орегано, соль, перец и сыр.
4. Всё хорошо перемешать. Консистенция теста должна напоминать мокрый песок.
5. Круглую форму для выпечки застелить пергаментом.
6. Выложить половину капустного теста и разровнять. В общей сложности получится 2 пиццы.
7. Поставить запекаться в духовку на 15 минут.
8. После этого получить основание из духовки, смазать томатным соусом, посыпать сушеным базиликом, выложить колбаску, грибы и посыпать сыром.
9. Поставить допекаться еще на 7-10 минут.
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