Из чего сделать основу для пиццы, чтобы блюдо получилось полезным: ингредиент вас удивит

Классическая пицца – это достаточно калорийное блюдо из дрожжевого теста. Но даже если вы хотите обогащать свой рацион более здоровой пищей – следующая интерпретация точно будет по вкусу. Для этого оригинального рецепта вам понадобится цветная капуста.

Видео дня

Идея приготовления вкусной полезной пиццы на овощной основе опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Масса будет отлично держать форму.

Ингредиенты для основы в расчете на 2 пиццы:

цветная капуста – 700 г

сыр – 100 г

яйца – 2 шт.

пшеничные отруби – 2 ст.л. (можно заменить цельнозерновой мукой)

сушеное орегано – 1 ч.л.

соль и перец – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

сыр

томатный соус

колбаска

грибы

сушеный базилик или другие ингредиенты по вкусу

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 180 градусов (режим верх-низ с конвекцией).

2. Цветную капусту натереть на мелкой терке или измельчить кухонным комбайном.

3. Добавить в капусту яйца, отруби, орегано, соль, перец и сыр.

4. Всё хорошо перемешать. Консистенция теста должна напоминать мокрый песок.

5. Круглую форму для выпечки застелить пергаментом.

6. Выложить половину капустного теста и разровнять. В общей сложности получится 2 пиццы.

7. Поставить запекаться в духовку на 15 минут.

8. После этого получить основание из духовки, смазать томатным соусом, посыпать сушеным базиликом, выложить колбаску, грибы и посыпать сыром.

9. Поставить допекаться еще на 7-10 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: