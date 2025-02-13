Как Брюгге, но без туристов: куда поехать в Бельгии

Бельгия – относительно небольшая европейская страна, площадь которой примерно равна площади Житомирской области Украины. Неопытному туристу может показаться, что здесь не так много интересного, чтобы посмотреть во время отдыха. Многие отдыхающие посещают только Брюссель и Брюгге.

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Тем временем эксперты по путешествиям убеждают: любителям исследовать новые города обязательно нужно посетить также и Гент. Как пишет издание Express, город предлагает средневековое обаяние Брюгге, но при этом не страдает от толп туристов.

Неизведанная жемчужина Бельгии может похвастаться живописными каналами, сказочной архитектурой и богатой культурной жизнью, сохраняя при этом более расслабленную местную атмосферу. Гент совмещает в себе историю, культуру и современную энергию.

Прогуливаясь по центру города, не забудьте полюбоваться старинными улицами Граслей и Коренлей. Исторические дома гильдий выстроились здесь вдоль края воды, создавая увлекательный городской пейзаж.

Большой замок Гравенстен – это средневековая крепость, расположенная прямо в центре Гента. Она придает атмосфере города настоящую сказочность.

В отличие от Брюгге, который может показаться переполненным туристами, в Генте бурлит полная локального колорита жизнь. В частности, из-за большого количества студентов. Молодежь и активное местное население поддерживают живость и динамичность города.

Одной из самых ярких достопримечательностей здесь является собор Святого Бавона – архитектурный шедевр, в котором хранится "Гентский алтарь" Ван Эйка, одна из самых известных и уважаемых картин в мире. Любители искусства и энтузиасты истории одинаково тянутся к этой готической достопримечательности, которая является настоящим туристическим магнитом.

Недалеко от собора находится район Патерсхолл. Прогуливаясь по его мощенным улочкам, вы можете посетить множество уютных кафе и уникальных бутиков, отведать обед или ужин в некоторых из лучших ресторанов Бельгии.

Местная гастрономия – еще одна причина посетить город. Гент может похвастаться всем: от ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, до традиционной бельгийской кухни, которую подают в гостеприимных пивных.

Хотите увидеть город с необычной перспективы? Отправляйтесь в круиз по каналу. С борта лодки вы сможете любоваться очаровательным городским пейзажем в очень неторопливом темпе.

В то время как Брюгге остается популярным туристическим направлением, Гент предлагает отличную альтернативу для тех, кто хочет почувствовать средневековую красоту Бельгии без толпы. Город предлагает все, что может предложить более популярный Брюгге – потрясающую архитектуру, богатую историю и живописные каналы. Однако любоваться ими вы будете в более непринужденной атмосфере.

В отличие от Брюгге, который иногда может показаться музеем под открытым небом, Гент — это живой, дышащий город, где средневековое обаяние встречается с современной яркостью. С его кипящей ночной жизнью, активной художественной сценой и известной пивной культурой ему есть что предложить своим гостям.

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