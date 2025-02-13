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Пышный финский блин из молока, яиц и муки: рецепт идеального блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
330
Рецепт блина

Финский блин или большой блинчик в духовке, основа которого – молоко, яйца и мука, и который готовится не на сковороде, а в духовке. Стоит отметить, что это самый популярный десерт у финской детворы и подают его с мороженым и во взбитыми сливками, но, можно также с любыми солеными начинками. 

Видео дня
Воздушный финский блин

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного финского блина из яиц, муки, молока, который готовится в духовке. 

Из чего приготовить финский блин

Ингредиенты: 

  • 2 яйца
  • 250 г молока
  • 15 г сливочного масла
  • 1 ст. л сахара
  • щепотка соли
  • 100 г муки

Способ приготовления: 

1. Взбейте все ингредиенты. 

2. На противень положить пергамент. Смазать его растительным маслом и вылить массу. 

Основа для блина

3. Готовьте в духовке 15-20 минут при 230 С.

Сколько готовить блин

Готовый блин можно подавать с любыми начинками!

Блин с начинкой

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