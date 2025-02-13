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Пышный финский блин из молока, яиц и муки: рецепт идеального блюда для перекуса
Финский блин или большой блинчик в духовке, основа которого – молоко, яйца и мука, и который готовится не на сковороде, а в духовке. Стоит отметить, что это самый популярный десерт у финской детворы и подают его с мороженым и во взбитыми сливками, но, можно также с любыми солеными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного финского блина из яиц, муки, молока, который готовится в духовке.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 250 г молока
- 15 г сливочного масла
- 1 ст. л сахара
- щепотка соли
- 100 г муки
Способ приготовления:
1. Взбейте все ингредиенты.
2. На противень положить пергамент. Смазать его растительным маслом и вылить массу.
3. Готовьте в духовке 15-20 минут при 230 С.
Готовый блин можно подавать с любыми начинками!
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