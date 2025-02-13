Пышный финский блин из молока, яиц и муки: рецепт идеального блюда для перекуса

Финский блин или большой блинчик в духовке, основа которого – молоко, яйца и мука, и который готовится не на сковороде, а в духовке. Стоит отметить, что это самый популярный десерт у финской детворы и подают его с мороженым и во взбитыми сливками, но, можно также с любыми солеными начинками.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного финского блина из яиц, муки, молока, который готовится в духовке.

Ингредиенты:

2 яйца

250 г молока

15 г сливочного масла

1 ст. л сахара

щепотка соли

100 г муки

Способ приготовления:

1. Взбейте все ингредиенты.

2. На противень положить пергамент. Смазать его растительным маслом и вылить массу.

3. Готовьте в духовке 15-20 минут при 230 С.

Готовый блин можно подавать с любыми начинками!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: