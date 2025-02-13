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Как избавиться от сквозняков в доме и сэкономить на отоплении: подробная инструкция

OBOZ.UA
NewsLife
1 минута
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Как избавиться от сквозняков в доме и сэкономить на отоплении: подробная инструкция

Обогреть дом зимой довольно проблематично, особенно если есть сквозняки. Но не обязательно тратить много средств, чтобы устранить эту проблему.

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Вы можете остановить утечку теплого воздуха, просто отрегулировав окна и двери. По словам экспертов, окна и двери ПВХ обладают малоизвестной функцией, которая может удерживать теплый воздух в вашем доме, пишет OBOZ.UA.

Проверьте наличие настроек

Многие окна ПВХ имеют "кулачок" — небольшой круглый механизм внутри рамы, который может втянуть запорную пластину, затягивая уплотнение вокруг окна и уменьшая количество проникающего холодного воздуха.

Если вам трудно закрыть окно, поверните кулачок назад, чтобы осталось немного больше места.

Осмотрите петли

Если у вашего окна нет кулачка с шестигранным ключом, вместо него может потребоваться регулировка петель, хотя в зависимости от модели окна вы можете сделать и то, и другое.

Так же, как регулировка запорной пластины, регулировка петель может плотнее прижать окно к раме, закрыв любые щели, через которые проникает холодный воздух.

Настройка оконных петель сложнее, поэтому перед внесением каких-либо изменений ознакомьтесь с инструкциями производителя.

Тест на сквозняки

Произведите настройки, проведите рукой по краям рамы, чтобы почувствовать холодный воздух. Если вы заметили какие-либо утечки, просмотрите настройки, пока уплотнение не станет плотным.

Эта небольшая настройка может устранить холодные щели и сохранить тепло в вашем доме, не увеличивая расходы на отопление.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как сэкономить на отоплении.

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