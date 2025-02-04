Обогрев дома без термостата: 5 секретов, как сэкономить на отоплении

Зимой обогреть дом, не пользуясь термостатом радиатора, сложно. Температура за окном меняется, и при ее понижении такой вариант кажется единственно правильным.

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Однако эксперты утверждают, что например в отелях умудряются повышать температуру воздуха, не увеличивая расход энергии.

Как сделать комнату теплее и не платить при этом больше, рассказывает OBOZ. UA

Опускайте шторы до заката

Чем холоднее на улице, тем больше тепла уходит через окна. Закрывайте шторы до вечера, чтобы избежать потерь.

Совет: Плотные шторы "работают" лучше всего. Но если у вас их нет, сгодятся и обычные.

Не закрывайте радиаторы шторами

Если шторы закрывают радиаторы, тепло остается у окна и не идет в комнату.

Совет: В отелях радиаторы всегда открыты, благодаря чему тепло быстро распространяется по помещению. Заправьте шторы за радиатор или повесьте короткие.

Используйте многослойные одеяла

Замечали, что кровати в отелях всегда теплые и уютные? Это потому что там вместо одного толстого одеяла используют несколько тонких. Они лучше удерживают тепло.

Совет: Чтобы повторить это хак в домашних условиях: положите под одеяло термоодеяло; добавьте сверху флисовый или шерстяной плед; используйте фланелевые простыни вместо хлопковых.

Постелите ковер на холодный пол

Холодные полы забирают тепло, из-за чего температура быстро понижается. Чтобы избежать потерь, в отелях используют ковры.

Совет: Положите толстый ковер возле кровати.

Правильно расставьте мебель

Тепло идет по воздуху. Если мебель стоит неправильно, оно плохо распространяется.

Совет:

Не ставьте мебель перед радиаторами – она будет забирать тепло.

Лучше ставить кровать подальше от наружных стен – они обычно холодные.

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