Что сеют на рассаду в феврале: советы огородникам

Февраль – месяц, когда огородники начинают активную подготовку к сезону выращивания овощей и фруктов. В частности, в этот период проводят первый посев на рассаду.

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Как пишет издание Vse Roste, первыми закладывают в землю семена растений с длительным периодом вегетации и созревания. И вот список культур, которые следует сеять именно в феврале.

Лук

К моменту, когда рассада окажется в земле, должно пройти 45-60 дней (в зависимости от сорта и условий выращивания). Поэтому лук высевают в феврале. Почва для выращивания рассады этой культуры должна быть легкой, рыхлой. Ее увлажняют и разравнивают, а затем закладывают посевной материал по схеме: глубина закладки семян – 0,5-1 см, ширина междурядий – 5-6 см, глубина грунтового слоя в лотке – не менее 6 см. Между семенами должно быть 1-2 см пространства. Их закладывают в землю, слегка прижимая, а затем тщательно поливают. Сосуд с будущей рассадой накрывают полиэтиленовой пленкой. В почву рассаду лука высаживают в конце апреля.

Лук-порей

Эта культура созревает достаточно поздно – 90-100 дней для самых ранних сортов и 170-200 дней для поздних, поэтому требует раннего посева. Слой грунта для рассады порея должен быть не менее 8 см, расстояние между рядками – 4 см, а между семенами – 1-2 см. После того как семена будут завернуты в грунт, лоток накрывают пленкой и ставят в теплое место. Всходов придется ждать примерно 2 недели. Однако молодые растения устойчивы к холодам, а значит, порей пересаживают в открытую землю уже при первом тепле в апреле.

Сельдерей корневой

Растение требует достаточно много времени на выращивание, поэтому его рассаду начинают высеивать еще в первой половине февраля. Чтобы избежать пикировки, корневой сельдерей лучше выращивать в кассетах. Почва должна быть рыхлая и хорошо увлажненная. Глубина закладки семян составляет 0,5-1 см. Кассету с семенами накрывают пленкой и помещают в тепло. Через 9-12 дней сельдерей должен взойти – в этот момент важно снять пленку и существенно снизить температуру окружающей среды до 18-12 градусов. В этом случае растение будет хорошо развиваться. Высадку его на грядки производят в конце апреля – начале мая.

Перец, баклажаны

В конце февраля эти овощи высаживают, чтобы выращивать их через пикировку. К моменту пересадки такой рассады в открытую почву должно пройти 80-90 дней. Для перца и баклажанов требуется легкий проницаемый для воздуха и влаги субстрат. Семена высаживают рядами на глубину около 1 см и на расстоянии 1-2 см друг от друга. Междурядное расстояние должно составлять 5 см. После тщательного полива емкость накрывают пленкой. Семена перца и баклажанов лучше всего прорастают при температуре 20-27 градусов. Всходы появятся через 5-8 дней. После этого растениям нужно обеспечить прохладу.

Огурцы

Так рано огуречную рассаду высевают только для выращивания овоща в теплице, ведь в почву его переносят в возрасте всего 30 дней. Если посеять огурцы так рано, то первый урожай можно получить уже в середине марта, если соблюдать условия выращивания. Пикировку огурцы переносят плохо, поэтому их лучше сеять в просторной рассадной емкости или в кассеты с последующей перевалкой. Будущую рассаду держат в тепле – температура должна составлять 20-25 градусов. Когда появятся первые всходы, ее снижают до 18-20 градусов. Дополнительное освещение рассады при таком выращивании обязательно. Важно также поддерживать почву постоянно умеренно влажной. После пикировки проводят подкормку комплексным минеральным удобрением.

Ягодные культуры

В феврале начинают выращивать из семян землянику и клубнику. Семена размещают в субстрат глубиной 2,5-3 см. Закладывают их рядами на 2-3 мм вглубь земли. Далее слегка присыпают грунтом и прижимают. Поливать такие посевы нужно из пульверизатора, после чего емкость накрывают прозрачной пленкой и помещают в теплое место с температурой 20-25 градусов. После появления всходов температуру желательно снизить, чтобы рассада земляники не вытягивалась. Полученные таким образом молодые растения нужно пикировать и рассадить в отдельные рассадные горшки. После этого можно провести первую подкормку комплексным минеральным удобрением. Высаживать ягоды в почву необходимо в мае, когда установится стабильно теплая погода без ночных заморозков.

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