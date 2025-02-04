Вкуснее, чем мясные: бюджетные и вкусные котлеты из крабовых палочек для перекуса

Крабовые палочки – отличный продукт для приготовления вкусных салатов, а также закусок, рулетов с крабовой начинкой. Еще из них можно делать вкусные котлеты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных крабовых котлет, с яйцами и сыром.

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 300 г

Вареные яйца – 2 шт

Твердый сыр или Моцарелла – 100 г

Яйцо сырое – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Паприка – 1 ч.л.

Масло – для жарки

Панировочные сухари – 100 г

Сметана для подачи

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты измельчить в блендере. Лучше все ингредиенты разделить и измельчить по частям.

2. Влажными руками смоченными в воде сформируйте котлетки, обваляйте в сухарях и обжарьте на растительном масле по 3-4 минуты с каждой стороны.

3. Подавайте котлеты со сметаной!

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