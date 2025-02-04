УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Вкуснее, чем мясные: бюджетные и вкусные котлеты из крабовых палочек для перекуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
30
Вкуснее, чем мясные: бюджетные и вкусные котлеты из крабовых палочек для перекуса

Крабовые палочки – отличный продукт для приготовления вкусных салатов, а также закусок, рулетов с крабовой начинкой. Еще из них можно делать вкусные котлеты.

Видео дня
Котлеты из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных крабовых котлет, с яйцами и сыром.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 300 г
  • Вареные яйца – 2 шт
  • Твердый сыр или Моцарелла – 100 г
  • Яйцо сырое – 1 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Масло – для жарки
  • Панировочные сухари – 100 г
  • Сметана для подачи

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты измельчить в блендере. Лучше все ингредиенты разделить и измельчить по частям.

Основа для котлет

2. Влажными руками смоченными в воде сформируйте котлетки, обваляйте в сухарях и обжарьте на растительном масле по 3-4 минуты с каждой стороны.

Сколько жарить котлеты

3. Подавайте котлеты со сметаной!

Готовые котлеты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: