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Вкуснее, чем мясные: бюджетные и вкусные котлеты из крабовых палочек для перекуса
Крабовые палочки – отличный продукт для приготовления вкусных салатов, а также закусок, рулетов с крабовой начинкой. Еще из них можно делать вкусные котлеты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных крабовых котлет, с яйцами и сыром.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 300 г
- Вареные яйца – 2 шт
- Твердый сыр или Моцарелла – 100 г
- Яйцо сырое – 1 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Паприка – 1 ч.л.
- Масло – для жарки
- Панировочные сухари – 100 г
- Сметана для подачи
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты измельчить в блендере. Лучше все ингредиенты разделить и измельчить по частям.
2. Влажными руками смоченными в воде сформируйте котлетки, обваляйте в сухарях и обжарьте на растительном масле по 3-4 минуты с каждой стороны.
3. Подавайте котлеты со сметаной!
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