Вкуснее, чем плов: как вкусно приготовить рис с сочным куриным мясом
Рис – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для плова, каш, супов, а также вкусных и нежных пудингов. Еще рис можно добавлять в салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного риса в духовке, с куриными бедрами.
Ингредиенты:
- 4 бедра курицы, можно взять любую часть курицы
- масло
- микс специй для курицы
- 1 лук
- 1 морковь
- соль, перец
- 1 стакан риса "Жасмин"
Способ приготовления:
1. К бедрам добавьте масло, специи, перемешиваем и оставляем мариноваться.
2. Мелко нарезаем лук и обжариваем на среднем огне, к нему добавляем натертую на большой терке морковь. Добавляем соль, перец по своему вкусу.
3. Рис хорошо промываем и выкладываем в форму для запекания, добавляем зажарку и выкладываем бедра.
4. Заливаем 2 стаканами воды, накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 1 час.
За 10-15 минут до готовности снимаем фольгу и оставляем до образования золотистой корочки на бедрах!
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