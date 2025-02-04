УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Вкуснее, чем плов: как вкусно приготовить рис с сочным куриным мясом

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
24
Вкуснее, чем плов: как вкусно приготовить рис с сочным куриным мясом

Рис – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для плова, каш, супов, а также вкусных и нежных пудингов. Еще рис можно добавлять в салаты. 

Видео дня
Рис с мясом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного риса в духовке, с куриными бедрами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 4 бедра курицы, можно взять любую часть курицы 
  • масло
  • микс специй для курицы
  • 1 лук
  • 1 морковь
  • соль, перец
  • 1 стакан риса "Жасмин"

Способ приготовления: 

1. К бедрам добавьте масло, специи, перемешиваем и оставляем мариноваться.

Куриное мясо

2. Мелко нарезаем лук и обжариваем на среднем огне, к нему добавляем натертую на большой терке морковь. Добавляем соль, перец по своему вкусу.

Зажарка для риса

3. Рис хорошо промываем и выкладываем в форму для запекания, добавляем зажарку и выкладываем бедра.

Приготовление блюда

4. Заливаем 2 стаканами воды, накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 1 час.

Сколько готовить рис

За 10-15 минут до готовности снимаем фольгу и оставляем до образования золотистой корочки на бедрах!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: