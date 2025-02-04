Вкуснее, чем плов: как вкусно приготовить рис с сочным куриным мясом

Рис – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для плова, каш, супов, а также вкусных и нежных пудингов. Еще рис можно добавлять в салаты.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного риса в духовке, с куриными бедрами.

Ингредиенты:

4 бедра курицы, можно взять любую часть курицы

масло

микс специй для курицы

1 лук

1 морковь

соль, перец

1 стакан риса "Жасмин"

Способ приготовления:

1. К бедрам добавьте масло, специи, перемешиваем и оставляем мариноваться.

2. Мелко нарезаем лук и обжариваем на среднем огне, к нему добавляем натертую на большой терке морковь. Добавляем соль, перец по своему вкусу.

3. Рис хорошо промываем и выкладываем в форму для запекания, добавляем зажарку и выкладываем бедра.

4. Заливаем 2 стаканами воды, накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 1 час.

За 10-15 минут до готовности снимаем фольгу и оставляем до образования золотистой корочки на бедрах!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: