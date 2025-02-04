Как ухаживать за розами зимой: один важный совет

Правильный уход зимой гарантирует, что ваши розы останутся здоровыми и хорошо зацветут весной. Главное – защитить их от морозов и сильных ветров, одновременно позволив им перейти в естественное состояние покоя.

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Специалисты поделились важным советом тем, кто выращивает розы в своем саду. По их словам, следует посыпать удобрение с медленным высвобождением вокруг основания роз и других цветущих кустов, пишет OBOZ.UA.

Это поможет обеспечить постоянное питательные вещества со временем. Равномерно распределите гранулы, держа их на небольшом расстоянии от стебля, чтобы предотвратить ожог корней.

После внесения тщательно полейте, чтобы питательные вещества проникли в почву. При необходимости повторите, следуя инструкциям по удобрению для оптимального роста и цветения.

Зима может показаться спокойным временем в саду, но январь и февраль идеальные месяцы для планирования, ухода и ранней посадки в некоторых регионах.

Эксперты также дали несколько рекомендаций по обрезке роз. Итак, срежьте стебель до почки, которая обращена наружу, чтобы получить форму с открытым центром.

Для роз, имеющих тенденцию к разрастанию, рекомендуется обрезать некоторые стебли до почек, направленных внутрь, чтобы способствовать более вертикальному росту.

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