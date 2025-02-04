Как в McDonald’s: самые вкусные вишневые пирожки на слоеном тесте за 15 минут

Слоеное тесто – очень универсальный продукт для приготовления вкусных десертов, а также пирожков и ароматной домашней выпечки. Стоит отметить, что слоеное тесто можно приготовить в домашних условиях, используя обязательно сливочное масло.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных вишневых слоек, из слоеного теста, с вишнями.

Ингредиенты:

500 г. слоеного теста

350 г. замороженной вишни

40 мл. воды

4-5 ст.л. сахара

2 ст.л. кукурузного крахмала

1 желток + сахар для присыпки

Способ приготовления:

1. Вишни отправляем в кастрюльку, добавляем воду, сахар, крахмал и все хорошо перемешиваем. Постоянно помешивая, готовим на среднем огне к сгущению. Снимаем с огня и даем остыть.

2. Размороженное тесто делим на одинаковые кусочки и выкладываем начинку, посыпаем сахаром.

3. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут образования золотистая корочка.

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