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Как в McDonald’s: самые вкусные вишневые пирожки на слоеном тесте за 15 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт пирожков

Слоеное тесто – очень универсальный продукт для приготовления вкусных десертов, а также пирожков и ароматной домашней выпечки. Стоит отметить, что слоеное тесто можно приготовить в домашних условиях, используя обязательно сливочное масло. 

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Пирожки из слоеного теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных вишневых слоек, из слоеного теста, с вишнями.

Рецепт слоек

Ингредиенты:

  • 500 г. слоеного теста
  • 350 г. замороженной вишни
  • 40 мл. воды
  • 4-5 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. кукурузного крахмала
  • 1 желток + сахар для присыпки

Способ приготовления:

1. Вишни отправляем в кастрюльку, добавляем воду, сахар, крахмал и все хорошо перемешиваем. Постоянно помешивая, готовим на среднем огне к сгущению. Снимаем с огня и даем остыть.

Вишни с сахаром для начинки

2. Размороженное тесто делим на одинаковые кусочки и выкладываем начинку, посыпаем сахаром.

Сколько выпекать пирожки

3. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут образования золотистая корочка.

Готовые пирожки

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