Хрустящая и полезная квашеная капуста: как вкусно приготовить

Квашеная капуста – это просто кладезь витаминов, которые так необходимы нашему организму особенно в зимний период года. Из нее можно приготовить много интересных блюд и начинок или употреблять отдельно, как салат.

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Фудблогер Юлия Сенич в Instagram рассказала, как приготовить квашеную капусту так, чтобы сберечь как можно больше витаминов. Кушанье получится необыкновенно вкусным и понравится всем.

Ингредиенты

Капуста – 1 кг.

Соль – 20 гр (2% от массы капусты)

Морковь – 50 гр.

Перец горошком

Лавровое письмо

Способ приготовления

1. Капусту мелко шинкуем и выкладываем в глубокую посуду. Туда же натираем морковь.

2. Посыпаем капусту солью и начинаем мять ее, чтобы пустила сок. Очень важно, чтобы капуста была сочной, если сока будет мало, то нужно готовить рассол.

3. На дно банки кладем лавровый лист и перец горошком и начинаем утрамбовывать капусту. Каждый слой хорошо прижимаем, чтобы в конце концов капуста в банке была полностью покрыта соком. Ставим банку в посуду, на случай, когда вытекает сок. Если сок не будет покрывать капусту, она почернеет и будет вонять.

4. Оставляем капусту в теплом и темном месте минимум на трое суток без крышки. Каждый день (желательно 2-3 раза в день) протыкаем капусту деревянной палочкой, чтобы снизу выходил газ. После этого процесса нажимаем на капусту деревянной лопаткой, чтобы она снова была покрыта соком.

5. После 3 суток капусту можно пробовать. Закрываем банку крышкой и ставим в холодильник, не сливая жидкость.

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