Самые опасные женщины по знакам зодиака: они могут разрушить чужие отношения

Астрологи назвали два знака зодиака, женские представители которых способны плести интриги и отнимать занятых мужчин. С ними лучше не контактировать.

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Это женщины знаков Рак и Водолей, пишет Meteoprog. Больше о них читайте в гороскопе.

Рак

Раки прекрасно могут скрывать свои эмоции. Женщины этого знака – идеальные интриганки. Они борются, чтобы добиться своих целей. Обычно Раки не используют свои врожденные способности, однако их "темную сторону" можно увидеть.

Водолей

Водолеи склонны к ревности. Женщины этого знака часто готовы разрушать отношения, когда не могут смириться с успехом и счастьем друзей. Они также смелы и часто бывают честными с окружающими. Поэтому у людей складывается ложное впечатление, что Водолеи не способны на подлость.