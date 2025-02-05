Какой праздник отмечают 5 февраля в Украине: все об этом дне

5 февраля православные верующие чтят память мученицы Агафьи, святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, мучеников Феодулы, Элладия, Макария и Евагрия. Именины сегодня празднуют Климы, Геннадии, Теодоры, Серафимы, Евдокии и Екатерины.

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В мире отмечают Всемирный день нутеллы и День чтения вслух, а в Украине – День Государственной специальной службы транспорта. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 5 февраля

В православной церкви 5 февраля по новому стилю чтят память мученицы Агафьи, святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, мучеников Феодулы, Элладия, Макария и Евагрия.

Святая мученица Агафья жила в III веке в Сицилии. Она была известна своей красотой и благочестием. По преданию, Агафья отвергла предложение римского наместника Квинтиана, за что подверглась жестоким пыткам и мученической смерти. Ее уважают как покровительницу Катании и защитницу от пожаров.

Святитель Феодосий (Михаил Углицкий) родился в XVII веке в Украине. Он был известным церковным деятелем, писателем-полемистом и проповедником. Феодосий занимал должность архиепископа Черниговского, где прославился своей мудростью и духовным руководством. Его уважают как одного из величайших святителей Украины.

Мученики Феодула, Элладия, Макария и Евагрия пострадали за веру в IV веке в Севастии (современная Турция). Феодул был воином, а Элладий, Макарий и Евагрий – его друзьями. Они отказались отречься от христианства, за что были подвергнуты жестоким мучениям и казнены. Их чтят как пример непоколебимой веры и верности Христу.

Ежегодно 5 февраля в Украине отмечается День Государственной специальной службы транспорта. Это профессиональный праздник военнослужащих и работников этой важной структуры, обеспечивающей бесперебойную работу транспортной инфраструктуры страны.

Государственная специальная служба транспорта (ДСССТ) была создана в 2004 году для обеспечения устойчивого функционирования транспорта в мирное время и в особый период. Служба является военным формированием в составе Министерства обороны.

Основными задачами ДСССТ являются:

обеспечение бесперебойной работы железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта;

охрана и оборона транспортных объектов, таких как мосты, туннели, вокзалы и аэропорты;

осуществление разминирования и очистки транспортной инфраструктуры от взрывоопасных предметов;

участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в частности, техногенного и природного характера.

Всемирный день нутеллы – отличный праздник для всех поклонников этой шоколадно-ореховой пасты. История нутеллы началась в Италии, в городке Альба. Кондитер Пьетро Ферреро в 1946 году решил создать нечто особенное, ведь какао тогда было в дефиците. Вместо того, чтобы ограничиваться только какао-маслом, он добавил в свое лакомство лесные орехи. Так появилась паста "Pasta Gianduja", которая впоследствии стала известна как "Нутелла".

Всемирный день чтения (World Read Aloud Day) отмечается ежегодно в первую среду февраля. Праздник основан в 2010 году международной образовательной организацией LitWorld. Целью является поощрение людей всех возрастов к чтению вслух, ведь это способствует развитию грамотности, обогащению словарного запаса, улучшению навыков общения и критического мышления.

В мире 5 февраля отмечают:

День единства в Бурунди;

День Рунеберга и День флага в Финляндии (дата рождения поэта Йохана Людвига Рунеберга в 1804 г.);

Национальный день метеоролога в США;

День шоколадного фондя в США.

Исторические события 5 февраля

1783 – в области Калабрия на юге Италии началось землетрясение, продолжавшееся почти два месяца.

1859 – Александру Йоан Куза объединил княжеские титулы Молдовы и Валахии, что явилось шагом к возникновению современной Румынии.

1861 – в Филадельфии (США) Коулмен Селлерс запатентовал кинематоскоп.

1917 – одобрена действующая конституция Мексики, которая первой в мире закрепила социальные права.

и Тираспольском, Херсонском, Аккерманском, Бендерском и Одесском уездах.

1919 – первая в Европе регулярная пассажирская авиалиния компании Deutsche Luft-Reederei GmbH связала в Германии Берлин и Веймар.

1919 – под натиском большевистского нашествия украинские войска (корпус Сечевых стрелков) окончательно покинули Киев.

1928 – немецкий химик Адольф Виндаус впервые синтезировал витамин D, недостаток которого влечет за собой рахит.

1952 – Нью-Йорк стал первым городом мира, где стали использовать трехцветные светофоры.

1958 – во время военных учений у побережья Джорджии в авиакатастрофе потеряна водородная бомба, которую не удалось найти до сих пор.

1971 – появился фондовый индекс NASDAQ ("Автоматизированные котировки Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам США")

1977 – арестованы лидеры Украинской Хельсинкской группы Николай Руденко и Олекса Тихий.

1994 – на рынке Маркале в столице Боснии и Герцеговины Сараево взорвалась 120-мм минометная мина. Погибли 68 человек, 144 были ранены.

1999 – Майк Тайсон, бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, получил год тюрьмы за избиение двух человек, машина которых столкнулась с автомобилем Тайсона. Боксер отсидел всего 3,5 месяца.

2009 – получив выкуп 3 млн. 200 тыс. долларов, сомалийские пираты отпустили судно "Фаина", в составе экипажа которого было 17 украинцев. Судно находилось в плену с 25 сентября 2008 года.

Кто родился 5 февраля

1840 – Гайрам Стивенс Максим, американский конструктор оружия, изобретатель пулемета.

1840 – Джон Бойд Данлоп, шотландский ветеринар, изобретатель пневматических шин.

1878 – Андре Ситроен, французский инженер и промышленник, создатель одноименной автомобильной компании.

1914 – Уильям Берроуз, американский писатель, вдохновитель движения битников.

1943 – Майкл Манн, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1950 – Виталий Зубарь, украинский археолог, доктор исторических наук.

1971 – Сара Эванс, американская кантри-певица и автор песен.

1985 – Криштиану Роналду, португальский футболист, нападающий сборной Португалии и Аль Наср.

В этот день умерли:

1679 – Йост ван ден Вондел, нидерландский поэт и драматург; один из самых ярких представителей "Золотого века" нидерландской литературы.

1714 – Карло Фонтана, итальянский архитектор, скульптор и инженер.

1881 – Томас Карлайл, британский историк и философ.

1925 – Антти Аматус Аарне, финский фольклорист, автор общепризнанной в мире классификации сказочных сюжетов.

1935 – Григорий Беклемишев, украинский пианист, композитор, педагог.

1940 – София Русова, украинский педагог, прозаик, литературовед и общественный деятель, одна из пионерок украинского женского движения.

2015 – Вал Логсден Фитч, американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике.

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь церковных праздников на февраль-2025.

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