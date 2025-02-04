Торт 'Версальская обольстительница': шикарный десерт для семьи на любой праздник

Домашние торты – это настоящее произведение кулинарного искусства, приготовленное с любовью бережными руками хозяйки. Такой домашний десерт всегда найдет своих ценителей и моментально исчезнет из тарелки.

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Фублогер с ником iryna parashchak в Instagram рассказала, как приготовить торт "Версальская обольстительница". Грационный, изящный торт с интригующей курагой, соблазняющий нежностью и сочностью каждую прослойку.

Ингредиенты на один корж на форму 24х24 см

Яйца – 3 шт.

Сахар – 80 гр.

Молоко – 50 мл.

Масло растительное – 50 мл.

Мука – 80 гр.

Мак сухой или пропаренный – 20 гр.

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Ингредиенты для лепешек с какао

Яйца – 3 шт.

Сахар – 80 гр.

Молоко – 50 мл.

Масло растительное – 50 мл.

Мука – 70 гр.

Какао – 10 гр.

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Ингредиенты для ванильного крема

Молоко – 600 мл.

Ванильный пудинг – 2 уп.

Сахар – 100-120 гр.

Сливочное масло – 400 гр.

Ингредиенты для леквара из кураги

Курага – 500 гр.

Вода – 400 мл.

Сахар – 2-3 ст.л.

Способ приготовления

1. Готовим коржи с маком. Взбейте яйца с сахаром до пышной стойкой пены.

2. Просейте муку с разрыхлителем, добавьте мак, перемешайте.

3. Добавьте молоко и растительное масло, осторожно, легкими движениями перемешайте.

4. Вылейте тесто в форму 24x24 см, застеленную пергаментом.

5. Выпекайте при 170°C 10-15 минут. Повторите еще для трех коржей.

6. Готовим коржи с какао. Повторите те же шаги, что и для маковых коржей, заменив 10 гр. муки какао.

7. Выпекайте четыре коржа.

8. Готовим крем. Соедините часть молока и сахара в сосуде, поставьте на огонь, доведите до закипания.

9. Добавьте вторую часть молока с пудингом, заварите до загустения.

10. Охладите пудинг до комнатной температуры, накрыв пленкой в контакт.

11. Взбейте масло до пышности, постепенно добавляя остывший пудинг.

12. Готовим леквар из кураги. Залейте курагу водой, доведите до кипения и варите до мягкости.

13. Измельчите блендером до однородности, охладите. (если слишком густое, корректируйте кипятком).

14. Собираем торт. Выкладывайте слои в следующей последовательности: маковый корж → курага → крем → шоколадный корж → курага → крем → маковый корж. Повторяйте, пока не закончатся коржи.

15. Верхний слой смажьте кремом, присыпьте шоколадной крошкой или залейте шоколадной помадкой.

16. Дайте настояться час при комнатной температуре и поставьте в холодильник.

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