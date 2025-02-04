Торт "Версальская обольстительница": шикарный десерт для семьи на любой праздник
Домашние торты – это настоящее произведение кулинарного искусства, приготовленное с любовью бережными руками хозяйки. Такой домашний десерт всегда найдет своих ценителей и моментально исчезнет из тарелки.
Фублогер с ником iryna parashchak в Instagram рассказала, как приготовить торт "Версальская обольстительница". Грационный, изящный торт с интригующей курагой, соблазняющий нежностью и сочностью каждую прослойку.
Ингредиенты на один корж на форму 24х24 см
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 80 гр.
- Молоко – 50 мл.
- Масло растительное – 50 мл.
- Мука – 80 гр.
- Мак сухой или пропаренный – 20 гр.
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
Ингредиенты для лепешек с какао
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 80 гр.
- Молоко – 50 мл.
- Масло растительное – 50 мл.
- Мука – 70 гр.
- Какао – 10 гр.
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
Ингредиенты для ванильного крема
- Молоко – 600 мл.
- Ванильный пудинг – 2 уп.
- Сахар – 100-120 гр.
- Сливочное масло – 400 гр.
Ингредиенты для леквара из кураги
- Курага – 500 гр.
- Вода – 400 мл.
- Сахар – 2-3 ст.л.
Способ приготовления
1. Готовим коржи с маком. Взбейте яйца с сахаром до пышной стойкой пены.
2. Просейте муку с разрыхлителем, добавьте мак, перемешайте.
3. Добавьте молоко и растительное масло, осторожно, легкими движениями перемешайте.
4. Вылейте тесто в форму 24x24 см, застеленную пергаментом.
5. Выпекайте при 170°C 10-15 минут. Повторите еще для трех коржей.
6. Готовим коржи с какао. Повторите те же шаги, что и для маковых коржей, заменив 10 гр. муки какао.
7. Выпекайте четыре коржа.
8. Готовим крем. Соедините часть молока и сахара в сосуде, поставьте на огонь, доведите до закипания.
9. Добавьте вторую часть молока с пудингом, заварите до загустения.
10. Охладите пудинг до комнатной температуры, накрыв пленкой в контакт.
11. Взбейте масло до пышности, постепенно добавляя остывший пудинг.
12. Готовим леквар из кураги. Залейте курагу водой, доведите до кипения и варите до мягкости.
13. Измельчите блендером до однородности, охладите. (если слишком густое, корректируйте кипятком).
14. Собираем торт. Выкладывайте слои в следующей последовательности: маковый корж → курага → крем → шоколадный корж → курага → крем → маковый корж. Повторяйте, пока не закончатся коржи.
15. Верхний слой смажьте кремом, присыпьте шоколадной крошкой или залейте шоколадной помадкой.
16. Дайте настояться час при комнатной температуре и поставьте в холодильник.
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