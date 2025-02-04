Ленивый пирог с курицей и овощами: как приготовить блюдо на любой случай

Пирог с курицей и овощами – быстрое и сытное блюдо для всей семьи. Из минимального количества ингредиентов вы можете приготовить настоящий кулинарный шедевр, который удивит ваших родных. Никто не останется голоден.

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Идея приготовления быстрой и сытной запеканки с курицей и овощами опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Помидоры и перец придадут особую сочность диетическому мясу.

Ингредиенты:

яйца куриные – 2 шт.

молоко – 50 г.

мука – 80 г.

разрыхлитель – 1 ч. л.

соль, любимые специи

Ингредиенты для начинки:

перец болгарский – 70 г.

помидоры – 70 г.

зелень – по вкусу.

филе куриное – 70 г.

сыр твердый – 20 г.

Способ приготовления:

1. Смешать яйца, молоко, муку с разрыхлителем и соль.

2. Сбить до однородной смеси.

3. Добавить нарезанные овощи, мясо и зелень.

4. Тщательно перемешать.

5. Вылить в форму для запекания, посыпать тертым сыром.

6. Отправить в разогретую духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

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