Ленивый пирог с курицей и овощами: как приготовить блюдо на любой случай
Пирог с курицей и овощами – быстрое и сытное блюдо для всей семьи. Из минимального количества ингредиентов вы можете приготовить настоящий кулинарный шедевр, который удивит ваших родных. Никто не останется голоден.
Идея приготовления быстрой и сытной запеканки с курицей и овощами опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Помидоры и перец придадут особую сочность диетическому мясу.
Ингредиенты:
- яйца куриные – 2 шт.
- молоко – 50 г.
- мука – 80 г.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- соль, любимые специи
Ингредиенты для начинки:
- перец болгарский – 70 г.
- помидоры – 70 г.
- зелень – по вкусу.
- филе куриное – 70 г.
- сыр твердый – 20 г.
Способ приготовления:
1. Смешать яйца, молоко, муку с разрыхлителем и соль.
2. Сбить до однородной смеси.
3. Добавить нарезанные овощи, мясо и зелень.
4. Тщательно перемешать.
5. Вылить в форму для запекания, посыпать тертым сыром.
6. Отправить в разогретую духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.
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