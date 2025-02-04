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Ленивый пирог с курицей и овощами: как приготовить блюдо на любой случай

Екатерина Ягович
NewsLife
1 минута
162
Ленивый пирог с курицей и овощами: как приготовить блюдо на любой случай

Пирог с курицей и овощами – быстрое и сытное блюдо для всей семьи. Из минимального количества ингредиентов вы можете приготовить настоящий кулинарный шедевр, который удивит ваших родных. Никто не останется голоден.

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Идея приготовления быстрой и сытной запеканки с курицей и овощами опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Помидоры и перец придадут особую сочность диетическому мясу.

Ленивый пирог с курицей и овощами: как приготовить блюдо на любой случай

Ингредиенты:

  • яйца куриные – 2 шт.
  • молоко – 50 г.
  • мука – 80 г.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • соль, любимые специи

Ингредиенты для начинки:

  • перец болгарский – 70 г.
  • помидоры – 70 г.
  • зелень – по вкусу.
  • филе куриное – 70 г.
  • сыр твердый – 20 г.

Способ приготовления:

Ленивый пирог с курицей и овощами: как приготовить блюдо на любой случай

1. Смешать яйца, молоко, муку с разрыхлителем и соль.

2. Сбить до однородной смеси.

Ленивый пирог с курицей и овощами: как приготовить блюдо на любой случай

3. Добавить нарезанные овощи, мясо и зелень.

Ленивый пирог с курицей и овощами: как приготовить блюдо на любой случай

4. Тщательно перемешать.

5. Вылить в форму для запекания, посыпать тертым сыром.

Ленивый пирог с курицей и овощами: как приготовить блюдо на любой случай

6. Отправить в разогретую духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

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