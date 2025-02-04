С чем носить широкие штаны: Хейли Бибер показала стильный вариант

Мода 2025 года будет максимально открытой для вещей, которые сейчас не являются трендовыми. И этим уже поспешила воспользоваться модель и бьюти-предпринимательница Хейли Бибер.

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Несмотря на то, что сейчас все большую популярность набирают узкие брюки и силуэты скинни, знаменитость на днях выбрала для прогулки в Нью-Йорке нечто неожиданное. Она надела мешковатые штаны, которые все еще остаются в моде, однако их уже называют преходящим трендом.

Тем не менее, Хейли продемонстрировала, как застилизовать широкие штаны в расслабленный и актуальный образ уже этой весной. И при этом добавить к нему немного шика.

Вместе со своим мужем, певцом Джастином Бибером Хейли на днях сходила на баскетбольный матч. Такие события – это возможность одеться комфортно и не слишком заботиться об элегантности и шике. Модель решила выбрать для такого выхода широкие брюки черного цвета, дополненные кожаной курткой-бомбером с нашивками команды New York Knicks. Свой образ Бибер завершила парой мокасин с носками и маленькой шоколадно-коричневой сумкой с верхней ручкой, к какой подобрала в тон чехол для телефона.

Чтобы придать этому наряду немного шика, Хейли уложила волосы легкими волнами. Однако не слишком волновалась из-за прически, чтобы выглядеть более естественным и расслабленным образом.

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