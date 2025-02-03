Адриана Лима показала стильный образ с кожаным пиджаком: с чем его носят

Супермодель Адриана Лима недавно триумфально вернулась на подиум в роли ангела известного бренда нижнего белья. Теперь фэшн-журналисты снова начали пристально следить за ее стилем – и звезда не подвела.

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Не так давно во время посещения недели моды в Париже Лима продемонстрировала тренд, родом из девяностых, который снова возвращается к нам. На один из показов модель пришла одетая в стильный кожаный пиджак.

Чтобы сделать образ современным, а не повторять старые схемы, Лима соединила удлиненную модель пиджака с простой белой майкой и белыми брюками. Модель отказалась от джинсов, которые сделали бы ее ансамбль подчеркнуто созданным в стиле девяностых. К тому же, она таким образом почтила Францию, где находилась в тот день, ведь именно таким образом любят носить эту вещь француженки.

Модные эксперты советуют выбирать на грядущую весну именно пиджаки из кожи. Комбинировать их с другими вещами так же просто, как и вещи из текстиля, но образ при этом получается более выразительный, более дерзкий и интересный.

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