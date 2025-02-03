Как быстро высушить детскую одежду и не складывать после этого: гениальный лайфхак для мам

Сушить одежду зимой может быть изнурительной и неприятной задачей, особенно для тех, у кого дома нет сушильной машины. Кроме того, если у вас есть дети, то количество выстиранного сразу растет, а при этом еще и добавляется необходимость время от времени гладить его.

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Однако, как выяснилось, гениальное решение этой проблемы существует. Его в своем видео в TikTok продемонстрировала опытная домохозяйка и мама Ребекка Мэйми. Она показала метод сушки одежды своего ребенка без хлопот с его сборкой.

Процесс достаточно прост: Ребекка вешает одежду на вешалки, а затем – на обычную сушилку. Благодаря солнцу и легкому ветерку одежда, развешанная на сушилке, высыхает гораздо быстрее, минимизируя складки.

Ребекка не могла сдержать смеха, когда поделилась своим гениальным лайфхаком в сети: "Это значительно облегчает жизнь с новорожденными детьми".

Таким образом, она не только уменьшает смывание одежды и ускоряет время высыхания в холодные месяцы, но и может полностью пропустить процесс сборки, просто повесив вешалки с одеждой в шкаф.

Как оказалось, капля креативности может существенно упростить домашние задания – особенно когда дома маленькие дети. Этот разумный совет может кардинально изменить ситуацию для истощенных родителей, желающих упорядочить свой распорядок дня.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, почему нельзя долго сушить постиранное белье.

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