Что сытное приготовить из лаваша для перекуса: делимся простым рецептом
Лаваш – очень простой, но очень универсальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных трубочек, а также запеканок, пирогов. Еще из него можно делать вкусные домашние чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с куриным филе и твердым сыром.
Ингредиенты:
- Лаваш круглый – 10 шт (или обычный нарезать)
- Куриное филе или бедро – 400 г
- Лук – 1 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Петрушка – 1-2 ст.л.
- Сметана – 1 ст.л.
- Яйца – 2-3 шт.
- Панировочные сухари – 150 г
- Сыр твердый или Моцарелла – 250 г
- Масло растителное – 30 мл.
Способ приготовления:
1. Мясо нарежьте тонкими ломтиками. Лук полукольцами. В сковородке обжарьте мясо с луком, добавьте соль и перец. Жарьте еще 5-7 минут. Готовое мясо с луком переложите в миску, добавьте сметану, измельченную петрушку и перемешайте.
2. Выложите начинку на лаваш, добавьте натертый сыр и сверните в ролл, заверните края.
3. Каждый лаваш погрузите во взбитые яйца и панировочные сухари. Сверху посыпьте натертым сыром.
4. Выложите на противень и запекайте 15 минут при 200 С.
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