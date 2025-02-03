Что сытное приготовить из лаваша для перекуса: делимся простым рецептом

Лаваш – очень простой, но очень универсальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных трубочек, а также запеканок, пирогов. Еще из него можно делать вкусные домашние чипсы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с куриным филе и твердым сыром.

Ингредиенты:

Лаваш круглый – 10 шт (или обычный нарезать)

Куриное филе или бедро – 400 г

Лук – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Петрушка – 1-2 ст.л.

Сметана – 1 ст.л.

Яйца – 2-3 шт.

Панировочные сухари – 150 г

Сыр твердый или Моцарелла – 250 г

Масло растителное – 30 мл.

Способ приготовления:

1. Мясо нарежьте тонкими ломтиками. Лук полукольцами. В сковородке обжарьте мясо с луком, добавьте соль и перец. Жарьте еще 5-7 минут. Готовое мясо с луком переложите в миску, добавьте сметану, измельченную петрушку и перемешайте.

2. Выложите начинку на лаваш, добавьте натертый сыр и сверните в ролл, заверните края.

3. Каждый лаваш погрузите во взбитые яйца и панировочные сухари. Сверху посыпьте натертым сыром.

4. Выложите на противень и запекайте 15 минут при 200 С.

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