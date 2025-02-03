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Что сытное приготовить из лаваша для перекуса: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
513
Рецепт блюда

Лаваш – очень простой, но очень универсальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных трубочек, а также запеканок, пирогов. Еще из него можно делать вкусные домашние чипсы. 

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с куриным филе и твердым сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Лаваш круглый – 10 шт (или обычный нарезать)
  • Куриное филе или бедро – 400 г
  • Лук – 1 шт. 
  • Соль, перец – по вкусу
  • Петрушка – 1-2 ст.л. 
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Яйца – 2-3 шт. 
  • Панировочные сухари – 150 г
  • Сыр твердый или Моцарелла – 250 г
  • Масло растителное – 30 мл.

Способ приготовления: 

1. Мясо нарежьте тонкими ломтиками. Лук полукольцами. В сковородке обжарьте мясо с луком, добавьте соль и перец. Жарьте еще 5-7 минут. Готовое мясо с луком переложите в миску, добавьте сметану, измельченную петрушку и перемешайте. 

Начинка для лаваша

2. Выложите начинку на лаваш, добавьте натертый сыр и сверните в ролл, заверните края.

Приготовление блюда

3. Каждый лаваш погрузите во взбитые яйца и панировочные сухари. Сверху посыпьте натертым сыром.

Какую начинку использовать для лаваша

4. Выложите на противень и запекайте 15 минут при 200 С.

Готовое блюдо

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