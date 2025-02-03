УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Сытные деруны по-гуцульски для ужина: простой рецепт бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
177
Сытные деруны по-гуцульски для ужина: простой рецепт бюджетного блюда

Деруны – очень сытное и вкусное блюдо, которое умеет готовить каждый. Для того, чтобы деруны были еще более сытными, готовьте блюдо с грибной, мясной и сырной начинкой. 

Видео дня
Вкусные деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных дерунов по-гуцульски, с куриным мясом, грибами и сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Картофель 800 г
  • Яйца 2 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Мука 3 ст.л
  • Соль, перец

Начинка: 

  • Грибы шампиньоны 200 г
  • Сметана 1 ст.л
  • Лук 1 шт.
  • Филе куриное 1 шт.
  • Творог 100 г
  • Соль, перец
  • Зелень

Способ приготовления: 

1. Начинка: грибы, курицу и лук сначала обжарьте отдельно на сковороде. Смешайте курицу, грибы со сметаной и лук, добавьте соль и перец по вкусу. Тушите все вместе под закрытой крышкой несколько минут.

Начинка для дерунов

2. Картофель очистите и натрите на мелкой терке вместе с луком. Добавьте яйца, соль, перец, муку и все хорошо перемешайте. 

Приготовление теста

3. На сковороде жарьте деруны тонким блином с добавлением небольшого количества масла с обеих сторон.

Жареные деруны

4. На поджаренный дерун выложите начинку и посыпьте тертым сыром. Поставьте в разогретую духовую печь на 5 минут при 200 С, чтобы расплавился сыр. 

Приготовление блюда

Украсьте готовое блюдо зеленью по желанию!

Готовые деруны

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: