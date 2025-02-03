Сытные деруны по-гуцульски для ужина: простой рецепт бюджетного блюда

Деруны – очень сытное и вкусное блюдо, которое умеет готовить каждый. Для того, чтобы деруны были еще более сытными, готовьте блюдо с грибной, мясной и сырной начинкой.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных дерунов по-гуцульски, с куриным мясом, грибами и сыром.

Ингредиенты:

Картофель 800 г

Яйца 2 шт.

Лук 1 шт.

Мука 3 ст.л

Соль, перец

Начинка:

Грибы шампиньоны 200 г

Сметана 1 ст.л

Лук 1 шт.

Филе куриное 1 шт.

Творог 100 г

Соль, перец

Зелень

Способ приготовления:

1. Начинка: грибы, курицу и лук сначала обжарьте отдельно на сковороде. Смешайте курицу, грибы со сметаной и лук, добавьте соль и перец по вкусу. Тушите все вместе под закрытой крышкой несколько минут.

2. Картофель очистите и натрите на мелкой терке вместе с луком. Добавьте яйца, соль, перец, муку и все хорошо перемешайте.

3. На сковороде жарьте деруны тонким блином с добавлением небольшого количества масла с обеих сторон.

4. На поджаренный дерун выложите начинку и посыпьте тертым сыром. Поставьте в разогретую духовую печь на 5 минут при 200 С, чтобы расплавился сыр.

Украсьте готовое блюдо зеленью по желанию!

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