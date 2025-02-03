Сытные деруны по-гуцульски для ужина: простой рецепт бюджетного блюда
Деруны – очень сытное и вкусное блюдо, которое умеет готовить каждый. Для того, чтобы деруны были еще более сытными, готовьте блюдо с грибной, мясной и сырной начинкой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных дерунов по-гуцульски, с куриным мясом, грибами и сыром.
Ингредиенты:
- Картофель 800 г
- Яйца 2 шт.
- Лук 1 шт.
- Мука 3 ст.л
- Соль, перец
Начинка:
- Грибы шампиньоны 200 г
- Сметана 1 ст.л
- Лук 1 шт.
- Филе куриное 1 шт.
- Творог 100 г
- Соль, перец
- Зелень
Способ приготовления:
1. Начинка: грибы, курицу и лук сначала обжарьте отдельно на сковороде. Смешайте курицу, грибы со сметаной и лук, добавьте соль и перец по вкусу. Тушите все вместе под закрытой крышкой несколько минут.
2. Картофель очистите и натрите на мелкой терке вместе с луком. Добавьте яйца, соль, перец, муку и все хорошо перемешайте.
3. На сковороде жарьте деруны тонким блином с добавлением небольшого количества масла с обеих сторон.
4. На поджаренный дерун выложите начинку и посыпьте тертым сыром. Поставьте в разогретую духовую печь на 5 минут при 200 С, чтобы расплавился сыр.
Украсьте готовое блюдо зеленью по желанию!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: