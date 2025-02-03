Как заточить терку, чтобы она хорошо измельчала продукты: понадобится чашка

Терка – один из самых нужных кухонных инструментов, который может затупиться со временем. Неподготовленная поверхность вынуждает прилагать больше усилий, а измельченные продукты прилипают к металлу. Оказывается, есть простой способ быстро заточить терку без специальных устройств.

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Популярный лайфхак проверил известный украинский шеф-повар Анатолий Добровольский (dobrovolskyichef) на своей странице в TikTok. Для этого метода вам понадобится обычная керамическая чашка.

Вам понадобятся:

кухонная терка, которую нужно заточить

керамическая кружка с необработанным (шероховатым) дном

Как правильно заточить терку:

1. Переверните чашку вверх дном так, чтобы шероховатая поверхность была сверху.

2. Возьмите терку и плавными движениями проведите ее режущими краями по шершавому дну чашки.

3. Повторите движение несколько раз для каждой стороны терки.

4. После заточки попытайтесь натереть небольшое количество овощей. Если продукт натирается просто, лайфхак сработал.

Несколько важных нюансов:

1. Следуйте процедуре осторожно, чтобы не порезаться.

2. Используйте целую чашку без трещин, чтобы не повредить терку.

3. Если эффект недостаточный, повторите процесс еще раз.

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