Никогда не выбрасывайте перезрелые бананы: где их можно использовать

Большинство из нас выбрасывают бананы, когда они перезрели и стали коричневыми, однако эксперт по свежим продуктам говорит, что есть два способа использовать такие фрукты. Выбрасывать их точно не стоит.

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Так, Джо Кларк, делящийся советами о том, как выращивать собственные фрукты и овощи, рассказал в TikTok, как мы можем использовать такие бананы.

Вкусный десерт

Сначала Джо почистил свои бананы, отложив их на потом, а затем размял фрукты в миске. Он добавил коричневый сахар и муку и смешал ингредиенты, пока не образовалось тесто.

"Раскатайте [качалкой на плоской поверхности] до толщины примерно 1 см, смажьте растопленным сливочным маслом и посыпьте корицей, затем нарежьте ломтиками, сделайте маленькие рогалики и выпекайте в духовке около 25 минут", – добавил он.

Таким образом вы получите вкусный и полезный десерт.

Удобрение для растений

Кожи бананов прекрасно подойдут для приготовления удобрения для растений. "Банановая кожура насыщена питательными веществами, которые любят наши растения", – объяснил эксперт.

Итак, возьмите шкурки из бананов, поставьте их в духовку, чтобы они засохли. Затем вытяните, дайте им остыть, и высыпьте в пакет, после чего измельчите в порошок с помощью скалки. Смесь для удобрения растений готова.

Это домашнее удобрение можно разбавить водой и полить таким раствором цветы, например.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, где хранить бананы, чтобы они не портились.

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