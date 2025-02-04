Замороженная зажарка на борщ в кубиках: как приготовить универсальную заготовку

Вместо консервированной свекольной заправки на красный борщ можно приготовить замороженную. Это будет в разы удобнее. Вам нужно только сделать привычную свежую зажарку и просто поместить ее в удобные формы для хранения в морозилке.

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Идея приготовления замороженной свекольной заправки для борща опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Бульон получается очень насыщенным и наваристым.

Ингредиенты для зажарки (на 7 шт.):

масло – 2 ст.л.

лук – 2 шт.

морковь – 2 шт.

свекла – 2 шт.

лимонный сок – 1 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

томатная паста – 140 г

соль, перец

вода – 75 мл.

Ингредиенты для борща (на 2 л):

мясо – 200-250 г

лавровый лист, соль и перец

картофель – 1-2 шт.

капуста – 150-200 г

замороженная зажарка – 1 кубик

Способ приготовления:

1. Для зажарки мелко нарезанный лук пожарить на растительном масле до золотистого цвета.

2. Добавить натертую морковь, свеклу и жарить еще несколько минут.

3. Добавить лимонный сок, сахар, томатную пасту, соль, перец, воду и тушить 3-4 минуты.

4. Для борща мясо, лавровый лист, соль и перец залить водой и варить до готовности (говядину и свинину – 60 минут, курицу – 25 минут).

5. Вынуть мясо и разделить на волокна.

6. В бульон добавить нарезанный картофель и варить до полуготовности.

7. Добавляем мясо, мелко нашаткованую капусту, зажарку, специи по желанию и варим несколько минут. Борщ накрыть крышкой и дать настояться хотя бы 10 минут.

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