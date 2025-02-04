Замороженная зажарка на борщ в кубиках: как приготовить универсальную заготовку
Вместо консервированной свекольной заправки на красный борщ можно приготовить замороженную. Это будет в разы удобнее. Вам нужно только сделать привычную свежую зажарку и просто поместить ее в удобные формы для хранения в морозилке.
Идея приготовления замороженной свекольной заправки для борща опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Бульон получается очень насыщенным и наваристым.
Ингредиенты для зажарки (на 7 шт.):
- масло – 2 ст.л.
- лук – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- свекла – 2 шт.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- сахар – 1 ч.л.
- томатная паста – 140 г
- соль, перец
- вода – 75 мл.
Ингредиенты для борща (на 2 л):
- мясо – 200-250 г
- лавровый лист, соль и перец
- картофель – 1-2 шт.
- капуста – 150-200 г
- замороженная зажарка – 1 кубик
Способ приготовления:
1. Для зажарки мелко нарезанный лук пожарить на растительном масле до золотистого цвета.
2. Добавить натертую морковь, свеклу и жарить еще несколько минут.
3. Добавить лимонный сок, сахар, томатную пасту, соль, перец, воду и тушить 3-4 минуты.
4. Для борща мясо, лавровый лист, соль и перец залить водой и варить до готовности (говядину и свинину – 60 минут, курицу – 25 минут).
5. Вынуть мясо и разделить на волокна.
6. В бульон добавить нарезанный картофель и варить до полуготовности.
7. Добавляем мясо, мелко нашаткованую капусту, зажарку, специи по желанию и варим несколько минут. Борщ накрыть крышкой и дать настояться хотя бы 10 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: