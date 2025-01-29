Где хранить бананы, чтобы они не портились: развеиваем мифы

Бананы являются одними из самых популярных фруктов и всегда входят в список покупок, но многие из нас хранят их в самом плохом месте на кухне, даже не догадываясь об этом.

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Сохранить бананы свежими и желтыми может быть сложно, поскольку они производят большое количество этилена, гормона роста растений, который заставляет фрукты созревать для усиления вкуса. Если вы кладете их в миску с другими фруктами, это сразу означает, что они быстро испортятся, пишет OBOZ.UA.

Бананы печально известны своим коротким сроком хранения, поскольку они производят большое количество этилена, а также очень чувствительны к нему.

Лучший способ сохранить бананы свежими гораздо дольше – хранить их отдельно от других фруктов, поскольку яблоки, груши, авокадо, персики и сливы также производят много этилена.

Распространено заблуждение, что бананы нельзя хранить в холодильнике, поскольку это приведет к тому, что их кожица станет коричневой.

Однако хранение бананов в холодильнике значительно уменьшит выработку этилена, поэтому хотя кожура обесцвечивается, фрукты внутри остаются желтыми, твердыми и свежими дольше.

Другими словами, если вы любите "средние" бананы, вам стоит подумать о том, чтобы охладить их сразу после того, как они потеряют зеленый оттенок.

Важно отметить, что в холодильнике можно хранить только полностью созревшие и желтые бананы, а зеленые не следует держать в холодной среде.

Низкая температура в холодильнике полностью приостановит процесс созревания, поэтому незрелые бананы никогда не смогут правильно развиться, и это приведет к ужасающему вкусу.

Храните бананы в холодильнике только в том случае, если они пожелтели, а если на них осталась зелень, лучше положите их на кухонную столешницу, пока они не созреют.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, можно ли хранить бананы в холодильнике.

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