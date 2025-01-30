Как вывести черные пятна на брусчатке во дворе: действенный способ

Черные пятна (лишай) на брусчатке во дворе может быть трудно удалить без использования химикатов, но на вашей кухне скрывается одно бытовое средство, которое, как утверждают эксперты, творит "чудеса" и облегчает уборку.

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Так, директор The Expert Gate Company Дэниел Шолфилд поделился простым методом удаления этих черных пятен, для которого вам не нужны специальные средства – только жесткая щетка, вода и уксус, пишет Express.

Однако прежде чем начать убирать территорию, важно подготовиться.

Удалите любые растения и лишнюю грязь, которая может мешать очищающему средству, с помощью щетки или вручную, а затем быстро промойте патио чистой водой. Для следующего шага вам нужно хорошее свободное пространство для работы.

Итак, вам нужно уксус смешать с водой в соотношении 50:50, а затем вылить эту жидкость на пораженный участок (хотя вы можете сначала провести тест на небольшом участке, чтобы убедиться, что это не повредит и не обесцветит плитку).

Оставьте все это на один час, а затем почистите жесткой щеткой, чтобы удалить весь лишай и мусор, а затем промойте чистой водой. Если вы все еще видите некоторые признаки черных пятен, почистите плитку снова, чтобы убедиться, что загрязнение исчезнет навсегда.

Чтобы избежать возвращения этих черных пятен, регулярно используйте сочетание уксуса и воды, чтобы поддерживать брусчатку чистой.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как отмыть брусчатку во внутреннем дворике.

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