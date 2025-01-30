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Латвийские яблочные блины: пошаговый рецепт на 10 штук

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
243
Латвийские яблочные блины: пошаговый рецепт на 10 штук

Блинчики – это всегда хорошая идея. А пришедшие к нам из Латвии яблочные блины – это дважды хорошая идея для вкусного и интересного завтрака.

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Фудблогер Виктория Попин в Instagram рассказала, как приготовить латвийские яблочные блинчики. Она предоставила точный пошаговый рецепт, благодаря которому выход готового блюда составит 10 шт.

Латвийские яблочные блины: пошаговый рецепт на 10 штук

Ингредиенты для теста

  • Яйца – 3 шт.
  • Сливки 20% – 250 мл.
  • Молоко – 150 мл.
  • Сливочное масло – 30 гр.
  • Мука – 160 гр.
  • Соль – щепотка
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Сода – ½ ч.л.
  • Уксус 9% – ¼ ч.л.
  • Яблоки – 2 шт

Ингредиенты для подачи

  • Сливочное масло – 2 ч.л.
  • Корица – 2 ч.л.
  • Мед

Способ приготовления

1. Все ингредиенты для теста, кроме белков, взбить до однородности в глубокой миске.

Латвийские яблочные блины: пошаговый рецепт на 10 штук

2. Белки взбить до стойкой пены и ввести в тесто.

3. Яблоки почистить и натереть на терке. Добавить к тесту.

Латвийские яблочные блины: пошаговый рецепт на 10 штук

4. Жарить на небольшом количестве масла до готовности, с двух сторон, осторожно переворачивая.

Латвийские яблочные блины: пошаговый рецепт на 10 штук

5. Готовые блины смазать сливочным маслом, полить медом и присыпать корицей.

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