Латвийские яблочные блины: пошаговый рецепт на 10 штук

Блинчики – это всегда хорошая идея. А пришедшие к нам из Латвии яблочные блины – это дважды хорошая идея для вкусного и интересного завтрака.

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Фудблогер Виктория Попин в Instagram рассказала, как приготовить латвийские яблочные блинчики. Она предоставила точный пошаговый рецепт, благодаря которому выход готового блюда составит 10 шт.

Ингредиенты для теста

Яйца – 3 шт.

Сливки 20% – 250 мл.

Молоко – 150 мл.

Сливочное масло – 30 гр.

Мука – 160 гр.

Соль – щепотка

Сахар – 1 ст.л.

Сода – ½ ч.л.

Уксус 9% – ¼ ч.л.

Яблоки – 2 шт

Ингредиенты для подачи

Сливочное масло – 2 ч.л.

Корица – 2 ч.л.

Мед

Способ приготовления

1. Все ингредиенты для теста, кроме белков, взбить до однородности в глубокой миске.

2. Белки взбить до стойкой пены и ввести в тесто.

3. Яблоки почистить и натереть на терке. Добавить к тесту.

4. Жарить на небольшом количестве масла до готовности, с двух сторон, осторожно переворачивая.

5. Готовые блины смазать сливочным маслом, полить медом и присыпать корицей.

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