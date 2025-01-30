Латвийские яблочные блины: пошаговый рецепт на 10 штук
Блинчики – это всегда хорошая идея. А пришедшие к нам из Латвии яблочные блины – это дважды хорошая идея для вкусного и интересного завтрака.
Фудблогер Виктория Попин в Instagram рассказала, как приготовить латвийские яблочные блинчики. Она предоставила точный пошаговый рецепт, благодаря которому выход готового блюда составит 10 шт.
Ингредиенты для теста
- Яйца – 3 шт.
- Сливки 20% – 250 мл.
- Молоко – 150 мл.
- Сливочное масло – 30 гр.
- Мука – 160 гр.
- Соль – щепотка
- Сахар – 1 ст.л.
- Сода – ½ ч.л.
- Уксус 9% – ¼ ч.л.
- Яблоки – 2 шт
Ингредиенты для подачи
- Сливочное масло – 2 ч.л.
- Корица – 2 ч.л.
- Мед
Способ приготовления
1. Все ингредиенты для теста, кроме белков, взбить до однородности в глубокой миске.
2. Белки взбить до стойкой пены и ввести в тесто.
3. Яблоки почистить и натереть на терке. Добавить к тесту.
4. Жарить на небольшом количестве масла до готовности, с двух сторон, осторожно переворачивая.
5. Готовые блины смазать сливочным маслом, полить медом и присыпать корицей.
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