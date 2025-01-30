Самая удачная ягодная начинка для тортов: точные пропорции

Домашние торты – это всегда произведение искусства, приготовленное бережными руками хозяйки с большой любовью. Такая выпечка всегда получается намного вкуснее покупаемой в магазине, ведь готовится из ингредиентов высочайшего качества.

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Фудблогер с ником zaallleo в Instagram показала, какая, по ее мнению, ягодная начинка лучше всего подходит к тортам. Она также предоставила подробный рецепт ее приготовления.

Ингредиенты

Ягодное пюре – 200 гр.

Сахар – 60 гр.

Вода – 60 мл.

Агар-агар – 4 гр.

Способ приготовления

1. В сотейнике совмещаем пюре с водой.

2. Отдельно совмещаем сахар с агар-агаром.

3. Ставим на подогрев и доводим до кипения пюре.

4. Постоянно помешивая венчиком, всыпаем сахар с агар-агаром. Варим в течение 2 минут.

5. Переливаем в емкость и оставляем на 2 часа для стабилизации.

6. Перебиваем миксером до однородности.

7. Такую начинку можно хранить в морозильной камере в течение 30 дней.

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