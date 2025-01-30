Вкусная маринованная скумбрия 'Том Ям': делимся оригинальным рецептом

Скумбрия – очень вкусная рыба, которую можно вкусно запекать, тушить и солить. Маринад для рыбы можно делать любой, как горячий, так и холодный.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованой скумбрии с соусом Том Ям.

Ингредиенты:

Скумбрия 2-3 шт

Маринад:

Вода 1л

Лук 1 шт

Лавровый лист 2 шт

Соль 50 г

Сахар 1 ст.л

Паста Том Ям 1,5-2 ст.л

Способ приготовления:

1. Очистите скумбрию, удалите голову, хвост и внутренности. Разделайте на филе, удалите брюшные кости.

2. Маринад: смешайте все ингредиенты, доведите до кипения. Положите филе скумбрии в подходящую емкость и залейте остывшим маринадом. Закройте крышкой или пищевой пленкой и уберите в холодильник.

3. Маринуйте минимум 24 часа, но для более насыщенного вкуса оставьте на 48 часов.

Подавайте с луком, зеленью, будет очень вкусно!

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