УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Вкусная маринованная скумбрия "Том Ям": делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
90
Вкусная маринованная скумбрия 'Том Ям': делимся оригинальным рецептом

Скумбрия – очень вкусная рыба, которую можно вкусно запекать, тушить и солить. Маринад для рыбы можно делать любой, как горячий, так и холодный.

Видео дня
Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованой скумбрии с соусом Том Ям.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Скумбрия 2-3 шт

Маринад:

  • Вода 1л
  • Лук 1 шт
  • Лавровый лист 2 шт
  • Соль 50 г
  • Сахар 1 ст.л
  • Паста Том Ям 1,5-2 ст.л

Способ приготовления:

1. Очистите скумбрию, удалите голову, хвост и внутренности. Разделайте на филе, удалите брюшные кости.

Скумбрия для приготовления

2. Маринад: смешайте все ингредиенты, доведите до кипения. Положите филе скумбрии в подходящую емкость и залейте остывшим маринадом. Закройте крышкой или пищевой пленкой и уберите в холодильник.

Маринад для рыбы

3. Маринуйте минимум 24 часа, но для более насыщенного вкуса оставьте на 48 часов.

Сколько готовить рыбу

Подавайте с луком, зеленью, будет очень вкусно!

Готовая рыба

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: