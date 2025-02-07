Как приготовить вафли, чтобы были хрустящими снаружи: рецепт Ольги Мартыновской

Когда утром хочется чего-то вкуснейшего с невероятным ароматом, стоит выбирать вафли. В сочетании с любимыми приложениями они создают отличное настроение и уют в доме.

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Шеф-повар Ольга Мартыновская точно знает, как приготовить вафли так, чтобы понравились всей семье. В Instagram она рассказала секрет, как сделать, чтобы вафли были хрустящими снаружи.

Ингредиенты

Мука – 500 гр.

Сливочное масло – 100 гр.

Молоко обезжиренное – 350 мл.

Соль – 1/3 ч.л.

Сахар коричневый – 40 гр.

Яйца – 3 шт.

Сухие активированные дрожжи – 10 гр.

Ваниль

Ром – 4 ст.л.

Способ приготовления

1. Взбиваем вилкой яйца, сливки, молоко и растопленное, но не горячее сливочное масло.

2. К муке добавляем дрожжи, сахар, ваниль, перемешиваем и вводим жидкость.

3. Тесто вымешиваем 15-20 минут до однородной консистенции.

4. Оставляем накрытое тесто в теплом месте на 40-60 мин. подняться. Перед выпеканием, по желанию, можно добавить ром и перемешать.

5. Обжариваем вафли в вафельнице до золотистости 3-4 мин.

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