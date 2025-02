Понравятся фанам 'Игры в кальмара': лучшие фильмы и сериалы о выживании

В мире кинематографа и сериалов тематика выживания всегда привлекала внимание зрителей. От драм, увлекающих увлекательными битвами за жизнь, до психологических триллеров, где герои борются с собственными демонами, жанр выживания продолжает восхищать воображение.

Если вы стали фанатом "Игры в кальмара" и хотите больше подобных сюжетов, OBOZ.UA подготовил подборку лучших фильмов и сериалов, которые заставят вас переживать каждый момент вместе с героями на грани жизни и смерти. От жестоких игр к драмам, где каждый выбор может стать последним, эти истории не оставят равнодушными никого.

Куб (Сube, 1997)

Канадский фантастический триллер, в котором группа незнакомых людей оказывается в кубообразном лабиринте, наполненном смертельными ловушками. Главные персонажи пытаются выяснить, как попали в это место, а также как выбраться, используя различные методы проверки комнат и математические расчеты. Постепенно между членами группы возникает недоверие, приводящее к конфликтам, ведь каждый имеет свои мотивации и тайны.

Оказывается, что одна из персонажек, Левен, догадывается о трехмерной структуре Куба и предполагает, что комнаты меняют свое расположение. После многочисленных потерь и напряженных моментов герои приходят к выводу, что есть возможность выбраться через комнату с координатой 27, которая выводит к выходу. В финале Квентин, в приступе агрессии, убивает нескольких персонажей, а Казан, с неизвестной судьбой, достигает яркого света, вероятно, выхода из Куба.

Бегущий человек (The Running Man, 1987)

Это культовый американский фантастический фильм-антиутопия 1987 года, главную роль в котором исполнил Арнольд Шварценеггер. Сюжет фильма разворачивается в дистопическом будущем, где популярными развлечениями становятся жестокие реалити-шоу, в которых люди борются за жизнь.

Главный герой, Бен Ричардс, несправедливо обвиненный в преступлении, оказывается участником смертельно опасного шоу "Бегущий человек". Ему приходится бороться за выживание, одновременно раскрывая правду о осудившей его системе. Фильм сочетает в себе элементы боевика, триллера и социальной сатиры, поднимая актуальные вопросы о свободе, справедливости и влиянии масс-медиа на общество.

Игра лжецов (Liar Game, 2005)

Это увлекательная японская манга, погружающая читателя в мир психологических игр и моральных дилемм, где граница между правдой и ложью размывается. История разворачивается вокруг простодушной студентки Нао Кандзаки, которая оказывается втянутой в смертельную игру, где ставки невероятно высоки, а доверие – самый дорогой козырь. Вместе со своим неординарным партнером, жуликом Синити Акиамой, Нао раскрывает темные тайны игры, борясь за выживание и справедливость в мире, где ложь – это оружие.

Страшная воля богов (As the Gods Will, 2014)

Японский триллер, снятый Такаши Миике, основан на серии манги, рассказывающей об учениках, вынужденных участвовать в смертоносных детских играх под сверхъестественным контролем.

Главный герой, старшеклассник Шун Такахата и его одноклассники попадают в жестокие игры, где каждый неудачный ход может привести к смерти. В первой игре, "Дарума-сан га коронда", учащиеся должны оставаться неподвижными, но потеря концентрации приводит к взрыву их голов.

В течение фильма Шун вместе со своим другом Ичикой пытаются выжить, проходя разнообразные опасные испытания, такие как игра "Maneki Neko", где гибнут ученики, которые не могут поразить мяч в обруч.

Каждое новое испытание становится еще более опасным, в частности, в игре "Кагоме", где ученики должны угадать правильную куклу, или погибнуть от красного лазера.

Эксперимент "Офис" (The Belko Experiment, 2016)

Американский боевик и психологический ужастик 2016 года, снятый Грегом Маклиным по сценарию Джеймса Анна. Сюжет фильма обращается вокруг группы сотрудников компании Belko Industries, которые оказываются запертыми в офисном здании в Колумбии и вынуждены убивать друг друга по приказам таинственного голоса, иначе они погибнут из-за взрывных устройств, имплантированных в их головы.

Главные персонажи, среди которых Майк, Барри и Дэни, пытаются найти способ выжить в этом жестоком эксперименте, разделившись на две фракции с разными подходами к разрешению ситуации. С каждой новой игрой сотрудники уменьшаются, а в последнем этапе только один участник остается в живых, вынужден решить, готов ли он убить всех остальных ради спасения.

Фильм исследует темы человеческой жестокости, морали и выживания в условиях крайних обстоятельств, оставляя открытым вопрос о том, кто действительно стоит за этим экспериментом.

"Избранные" (The Chosen, 2017)

Американский телевизионный сериал, изображающий жизнь Иисуса Христа через истории тех, кто с ним встречался, создан и срежиссирован Далласом Дженкинсом. Сериал отличается тем, что рассказывает об Иисусе не только через его глаза, но и опыт других персонажей, пытаясь создать многосезонный рассказ.

Первые шаги к сериалу начались с экспериментального проекта под названием "Пастырь", который был размещен в соцсетях и получил огромную популярность - более 15 миллионов просмотров. Для финансирования первого сезона был использован краудфандинг, привлек более 10 миллионов долларов от 15 000 инвесторов, что стало рекордом для такого типа сборов.

Кайджи (Kaiji, 2007)

Увлекательная манга об азартных играх, написанная и проиллюстрированная Нобуюки Фукумото. Она погружает читателя в мир азартных игр, где ставки невероятно высоки, а каждый ход может изменить судьбу.

Сюжет манги вращается вокруг главного героя, Кайджи Ито, молодого человека, оказывающегося в долговой яме. Чтобы выбраться из нее, он участвует в смертельно опасных азартных играх, где на кону стоят не только деньги, но и жизнь. Кайджи – это персонаж со сложной психологией, вынужденный принимать трудные решения и бороться со своими внутренними демонами.

Алиса в Пограничных (Alice in Borderland, 2020)

Увлекательный японский научно-фантастический сериал, основанный на популярной манге. Сюжет переносит зрителей в удивительный и опасный мир, где группа друзей оказывается в заброшенном Токио, где для выживания им необходимо участвовать в смертельных играх.

Сериал отличается яркой визуальной стилистикой, динамичными боевыми сценами и непредсказуемым сюжетом. Авторы удачно соединили элементы жанров триллера, драмы и фантастики, создав увлекательный мир, держащий в напряжении с первых минут просмотра.

Голодные игры (The Hunger Games, 2012)

Американский фантастический фильм 2012 года, режиссера Гери Росса, основан на одноименном романе Сюзанны Коллинз. Фильм рассказывает о постапокалиптическом мире, где государство Панем поделено на 12 бедных округов и богатый Капитолий, ежегодно устраивающий смертоносные Голодные игры.

Главная героиня, 16-летняя Катнис Эвердин, добровольно участвует в Голодных играх, заменив свою сестру, и вместе с Питой Мелларко борется за выживание. Выиграв Голодные игры, победитель получает не только славное имя, но и богатство, но для этого нужно одолеть всех остальных участников на арене.

Королевская битва (Batoru rowaiaru, 2000)

Японский фильм 2000 года, режиссера Киндзи Фукасаку, основан на одноименном романе Косюна Таками, изображающем жестокое соревнование среди школьников на изолированном острове.

В будущей Японии, после экономического кризиса, правительство создает "Королевскую битву" — смертельную игру, где случайный класс школьников вынужден бороться до последнего.

Сюжет фильма развивается вокруг кровопролитной борьбы, где участники вынуждены убивать друг друга, а также пытаются сломать управляющую играми систему. В конце концов, Сюя и Норико удается сбежать с острова после того, как они сумели обмануть систему и сломать ошейники, однако они остаются беглецами, продолжая борьбу с жестокими властями.

