Как бороться с волчками на плодовых деревьях: что это и чем опасно

Правильная обрезка плодовых деревьев в сау – очень ответственная задача. Ошибки в процессе могут привести к образованию жировых побегов или волчков.

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Что это такое и чем оно опасно, узнавал OBOZ.UA. Рассказываем также, как избавиться от проблемы, если вы заметили ее на своих растениях.

Жировые побеги, или как их еще называют волчки – это мощные вертикальные побеги, которые появляются после омолаживающей обрезки кроны или отмирания существенной ее части. Чаще волчки возникают в середине кроны, а энергия их роста позволяет им вытянуться на метр и больше в течение года.

Волчки создают проблемы тем, что загущают крону. Это препятствует проникновению света и воздуха к плодам и создает благоприятные условия для развития болезней. Волчки затеняют плодовые ветки, мешают им получать достаточно света для фотосинтеза, что снижает количество и качество плодов.

Основными ошибками обрезки дерева, в результате которых возникают волчки, являются:

очень большая по объему одномоментная обрезка дерева;

оставление во время обрезки маленьких пеньков с спящими почками;

избыток азота в почве.

Итак, первым шагом в борьбе с волчками должна стать аккуратная обрезка кроны дерева. Не удаляйте за одну процедуру слишком много веток. Кроме того, оставляйте больше молодых побегов для плодоношения, а часть растущих вертикально отклоняйте в горизонтальную плоскость.

Для прореживания кроны удаляйте ветви нулевого или первого порядка у основания. Мелкие, обрастающие лучше оставить.

Чтобы удалить с дерева уже сформированные волчки, осмотрите крону на предмет удачных побегов такого типа и 1-2 хороших оставьте. Но при этом укоротите им верхушку на длину от четверти до трети. Так вы перенаправите их силы на плодоношение. Остальные срезайте на кольцо, не оставляя пней. Летом постепенно выламывайте лишние волчки, а у оставляемых прищипывайте верхушки.

И не вносите в почву слишком много азотного удобрения. Оставьте только весеннюю азотную подкормку, а в оставшийся сезон делает упор калийные и фосфорные удобрения. Если же почва в саду и так плодородная, то весеннее внесение удобрений можно вообще пропустить.

Наблюдайте за поведением деревьев. Когда они хорошо нагружены урожаем, образование волчков сильно уменьшается.

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