Фритты — черные точки на лобовом стекле автомобиля: от чего они защищают

Если вы когда-нибудь обращали внимание на край лобового стекла в автомобиле, то наверняка замечали узор из черных точек, расположенных в определенном порядке. Это сделано не для красоты. Черные точки, или фритты — важный элемент безопасности и гарантия долговечности транспортного средства.

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Что такое фритты и как они защищают автомобиль, рассказывает OBOZ. UA.

Зачем нужны фритты?

Черные точки (фритты) на лобовом стекле — часть керамического слоя, который наносят на стекло в процессе производства. Обычно они располагаются по краям стекла и переходят в узор, известный как "матрица точек".

Главная функция этой "матрицы" — равномерное распределение температуры. Без них сплошная черная полоса нагревалась бы гораздо быстрее, чем остальное стекло, что в итоге привело бы к его деформации или растрескиванию.

"Узор" из точек помогает распределять тепло, предотвращая такие проблемы.

Дополнительные функции фритт

Фритты также защищают клей, крепящий лобовое стекло к раме автомобиля. Под воздействием тепла или ультрафиолета его действие может ослабнуть, но черные точки снижают этот риск, обеспечивая надежное сцепление.

Кроме того, они создают шероховатую поверхность, что также улучшает свойства клея и делает соединение стекла с рамой более прочным.

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