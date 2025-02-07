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Как приготовить идеальный омлет с пикантным вкусом: интересный лайфхак

OBOZ.UA
NewsLife
1 минута
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Как приготовить идеальный омлет с пикантным вкусом: интересный лайфхак

Омлет – идеальный быстрый и легкий вариант завтрака или обеда, особенно если подать с вкусным хлебом на закваске.

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Пользователь TikTok Condiment Claire, имеющий более 981,2 тысяч подписчиков, поделилась интересным лайфхаком, с помощью которого можно приготовить самый вкусный омлет. Для этого понадобятся почти пустые баночки из-под разных соусов.

Идея проста: все, что вам нужно сделать, это взять почти пустую банку, но вместо того, чтобы промыть или выбросить, используйте ее для приготовления омлета.

Для примера блоггерша использовала баночку из-под горчицы, на стенках которой еще остался соус.

Как это работает

Просто разбейте в банке сколько угодно яиц, закройте крышкой и хорошо встряхните. Это смешает яйца с какими-либо остатками любой приправы или соуса, которые вы используете, чтобы придать блюдам вкус.

Как приготовить идеальный омлет с пикантным вкусом: интересный лайфхак

После этого все, что вам осталось сделать, это приготовить яичницу, как обычно – на сковороде с антипригарным покрытием на медленном огне, аккуратно помешивая яйца, пока они не начнут готовиться.

Огонь следует выключить тогда, когда омлет почти готов, поскольку оставшееся тепло сделает остальную работу.

Как приготовить идеальный омлет с пикантным вкусом: интересный лайфхак

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что полезное можно приготовить из яиц и лаваша.

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