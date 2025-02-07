Как приготовить идеальный омлет с пикантным вкусом: интересный лайфхак

Омлет – идеальный быстрый и легкий вариант завтрака или обеда, особенно если подать с вкусным хлебом на закваске.

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Пользователь TikTok Condiment Claire, имеющий более 981,2 тысяч подписчиков, поделилась интересным лайфхаком, с помощью которого можно приготовить самый вкусный омлет. Для этого понадобятся почти пустые баночки из-под разных соусов.

Идея проста: все, что вам нужно сделать, это взять почти пустую банку, но вместо того, чтобы промыть или выбросить, используйте ее для приготовления омлета.

Для примера блоггерша использовала баночку из-под горчицы, на стенках которой еще остался соус.

Как это работает

Просто разбейте в банке сколько угодно яиц, закройте крышкой и хорошо встряхните. Это смешает яйца с какими-либо остатками любой приправы или соуса, которые вы используете, чтобы придать блюдам вкус.

После этого все, что вам осталось сделать, это приготовить яичницу, как обычно – на сковороде с антипригарным покрытием на медленном огне, аккуратно помешивая яйца, пока они не начнут готовиться.

Огонь следует выключить тогда, когда омлет почти готов, поскольку оставшееся тепло сделает остальную работу.

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