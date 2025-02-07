Топ-3 растений, которые навсегда отпугнут грызунов от вашего сада

Крысы печально известны своей скоростью размножаться, имея до 12 малышей каждые пару месяцев, поэтому заражение в вашем саду может быстро усилиться.

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Хотя ловушки для крыс могут показаться некоторым людям варварством, а яд может оставить мертвых вредителей на газоне, более гуманным мероприятием является уход за вашим садом. Есть растения, которые могут отпугнуть грызунов, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы они начали расти в вашем саду, пишет OBOZ.UA.

Мята

Крысы будут держаться подальше от мяты, например, имеющей приятный запах для людей, но не очень для грызунов. Ее следует высаживать "по периметру сада" или около уязвимых растений. Сильный запах мяты "может маскировать запахи других растений, делая их менее привлекательными для крыс".

Чернобрицы

Красивые бархатцы также выделяют запах, который для крыс просто отталкивающий. Посадка их рядом с овощами или цветами может обеспечить дополнительный уровень защиты.

Нарциссы

Еще одно растение, которое следует добавить в сад, которое станет своевременным дополнением весной – это нарциссы.

Нарциссы не только выделяют неприятный для крыс запах, но содержат алкалоиды, ядовитые для крыс, что заставляет их держаться подальше.

Своевременная посадка этих луковиц может помочь отпугивать крыс. Нарциссы можно высаживать по периметру сада или размещать среди уязвимых растений, чтобы создать отпугивающий эффект.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как навсегда выгнать крыс из дома и сада.

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